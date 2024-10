TIM propone 3 offerte Power: la più interessante ha 300 GB in 5G

Come si può vedere, TIM ha scelto di proporre di nuovo le sue offerte. Ecco infatti che tornano le tre soluzioni mobili della linea Power, tutte diverse tra loro ma con lo stesso ideale che mira a proporre convenienza, qualità e soprattutto quantità. Secondo quanto riportato, solo alcuni utenti potranno scegliere queste offerte.

TIM: cosa c’è nelle nuove offerte Power che fanno batter cil cuore agli utenti

Bisogna partire col descrivere la prima delle tre offerte, ovvero quella che costa meno in quanto il suo prezzo mensile è di soli 6,99 €. La Power Iron di TIM è un capolavoro siccome vanta al suo interno minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e ben 150 giga in 4G per internet. Si articola più o meno in maniera analoga l’altra offerta che si chiama Power Supreme Easy. Il suo prezzo mensile è di 7,99 predispone gli stessi minuti e messaggi ma questa volta con 200 giga sempre in 4G ogni mese. A chiudere arriva l’offerta che tutti vorrebbero, ovvero quella famosissima Power Special che in passato è stata la regina assoluta del mercato mobile. Al suo interno gli utenti possono trovare minuti senza limiti verso tutti, 200 messaggi e soprattutto una cifra di 300 giga in 5G. Il prezzo è di 9,99 € al mese.

Per TIM si apre dunque una nuova era basata sul risparmio degli utenti ma soprattutto sulla concessione di alcune promozioni. Chi sceglie infatti queste nuove soluzioni mobili può beneficiare di un mese senza pagare praticamente nulla, partendo con i pagamenti dunque dal secondo mese in poi. Da ricordare inoltre che queste offerte mobili possono essere scelte solo da una cornice di pubblico ben precisa, la quale deve provenire necessariamente da un gestore virtuale o da Iliad. Al momento le offerte sono disponibili e non ci sono costi nascosti che verranno applicati dopo la sottoscrizione.