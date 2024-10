Continua la lotta tra i vari operatori telefonici virtuali presenti sul territorio italiano. Tra questi, spicca Kena Mobile, il quale ha da poco prorogato una delle sue nuove offerte di rete mobile di punta. Ci stiamo riferendo in particolare alla super offerta denominata Kena 4,99 Flash 100. Quest’ultima sarà ora disponibile all’attivazione anche da tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero dall’operatore virtuale rivale NTMobile. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile contro i competitori, con la nuova offerta Kena 4,99 Flash 100

Continua lo scontro tra i vari operatori telefonici virtuali presenti sul territorio italiano. Come già accennato in apertura, l’operatore virtuale Kena Mobile è uno dei più agguerriti grazie alla sua fantastica proposta. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha inoltre prorogato la disponibilità della sua offerta di rilievo Kena 4,99 Flash 100.

A differenza di quanto successo fino ad ora, questa offerta sarà ora disponibile all’attivazione anche da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dall’operatore virtuale rivale NTMobile. In questo modo, Kena ha ampliato ulteriormente il suo pubblico. Per il momento, l’offerta in questione rimarrà disponibile all’attivazione presso alcuni negozi fisici autorizzati Kena per qualche altro giorno, ovvero fino al prossimo 21 ottobre 2024.

L’offerta Kena 4,99 Flash 100 include ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Nel bundle dell’offerta, sono poi inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Come suggerisce il nome, si tratta di un’offerta a basso costo. Gli utenti dovranno infatti pagare soltanto 4,99 euro al mese per averla. Ricordiamo che l’offerta è attivabile anche da chi proviene da Iliad, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile.

In ogni caso, ricordiamo che il catalogo dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile è alquanto ricco di tantissime proposte davvero convenienti.