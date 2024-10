Samsung, nelle ultime settimane, ha distribuito l’aggiornamento One UI 6.1.1 per alcuni dei suoi dispositivi. Così facendo ha provveduto ad includere nuove funzionalità che hanno migliorato l’esperienza d’utilizzo complessiva. Questa modifica però ha causato la rimozione della funzione Multi-Sound nell’applicazione Android Auto. Gli utenti hanno subito notato l’assenza di questa caratteristica, che permetteva di gestire separatamente il volume delle app durante la navigazione o l’ascolto di musica in auto. Numerose segnalazioni hanno iniziato a comparire online. Così Samsung, tramite il suo forum ufficiale, ha confermato che la rimozione era necessaria a causa di malfunzionamenti della funzione stessa.

Samsung: cosa aspettarsi da One UI 7.0?

Il gigante coreano, comunque, non ha lasciato cadere la questione. Il team di sviluppatori sta già lavorando per risolvere il problema. Promettendo un possibile ritorno di Multi-Sound con il prossimo aggiornamento, One UI 7.0. L’ update, atteso tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, porterà importanti cambiamenti. Tra cui nuove funzioni e un design rinnovato. Oltre che all’integrazione di Android 15.

OneUI7.0 sarà un aggiornamento fondamentale per gli utenti Samsung. In quanto si occuperà non solo del ritorno della funzionalità Multi-Sound, ma anche di altre novità rilevanti. A differenza degli anni precedenti, Samsung ha deciso di prendersi più tempo per lo sviluppo. Proprio per assicurarsi di garantire un sistema più stabile e innovativo del precedente. Molte delle nuove funzioni saranno basate sull’intelligenza artificiale. Novità che migliorerà radicalmente e ulteriormente l’esperienza d’uso complessiva. Anche il design dell’interfaccia verrà ridisegnato. Mantenendo però la semplicità che ha sempre caratterizzato One UI.

Gli utenti dovranno attendere ancora qualche mese, ma l’azienda coreana è determinata a ripagare la loro pazienza. Insomma, attraverso One UI 7.0, Samsung intende dimostrare di essere all’avanguardia. Continuando a migliorare le sue soluzioni software e hardware. Non resta che vedere se le promesse verranno mantenute e se l’update sarà davvero all’altezza delle aspettative.