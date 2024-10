Iliad: nelle 3 offerte disponibili torna la Flash 150 con tutto incluso

L’obiettivo di un colosso come Iliad non poteva che essere quello di immettere ancora una volta in crisi tutte le altre aziende. Ovviamente tutto nasce dalla grande propensione del gestore a lanciare offerte di gran livello, come quelle che attualmente popolano il sito ufficiale.

Se a qualcuno non fosse bastata la presenza delle due soluzioni della gamma Giga, ecco tornare una delle Flash più apprezzate di sempre.

Iliad: le offerte migliori ora sono tre, ecco le Giga e la Flash 150

La soluzione in questione, che ha appena fatto ritorno, si chiama Flash 150 e si fa vedere sul panorama telefonico mobile per l’ennesima volta, proponendo un costo mensile di soli 7,99 € per sempre. Al suo interno gli utenti possono trovare mensilmente minuti senza limiti per ogni tipo di telefonata, messaggi senza limiti da inviare a tutti e 150 giga in rete 4G per navigare in Internet. C’è da chiarire anche un altro aspetto: non solo gli utenti nuovi possono sottoscrivere questa offerta, ma anche i già clienti di Iliad che hanno una soluzione che costa meno. Il costo di attivazione di questa soluzione mobile è di 9,99 € da corrispondere una tantum, dunque solo la prima volta.

Tutto prosegue con altre due offerte che di certo non possono passare inosservate visto quello che contengono e soprattutto per via del loro prezzo. La prima delle due è sicuramente la Giga 180, straordinaria offerta mobile che al suo interno garantisce mensilmente 180 giga in rete 5G per navigare sul web. Con il prezzo di soli 9,99 € per sempre, Iliad vuole in questo caso attrarre a sé tantissimi nuovi utenti, proponendo loro gli stessi minuti e messaggi senza limiti dell’offerta precedente.

A concludere ci pensa l’offerta da 11,99 € al mese che al suo interno garantisce 250 giga in 5G per navigare sul web ma anche gli stessi minuti e messaggi senza limiti verso tutti.