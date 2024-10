Apple è da sempre stato un marchio sinonimo di durabilità. Quando si acquistava un iPhone, si pensava quasi ad un investimento. Eppure, ora sembra che non sia più così. Anche se i dispositivi mobili di Apple restano gli smartphone che deprezzano meno rispetto alla concorrenza, il loro prezzo al mercato dell’usato sta calando molto rispetto al passato.

La notizia è emersa da una ricerca presentata da SellCell. Quest’ultima ha analizzato i dati relativi alle permute di oltre 40 venditori. A tal proposito, sono rilevanti i dati dell’iPhone 16. Quest’ultimi dispositivi, in sole due settimane, hanno registrato un valore davvero scoraggiante con un calo pari al 42,3%.

Gli iPhone di Apple vengono svalutati più in fretta

L’attuale situazione riguardo al valore di permuta dei dispositivi di Cupertino si delinea maggiormente se si confrontano i dati relativi ad altri smartphone del macchio. Ad esempio, gli iPhone 14 e 15, nello stesso arco temporale, avevano registrato un deprezzamento pari al 33,5% e il 33%.

Tale situazione diventa ancora più evidente se si considera un lasso di tempo più lungo. Se si passa a 12 mesi, infatti, gli iPhone 14 hanno perso il 47,7% del loro valore. Mentre gli iPhone 15 perdono il 48,2%.

Ciò che è evidente dall’analisi condotta da SellCell è che con il passare del tempo gli iPhone stanno davvero perdendo il proprio valore in modo molto più rapido rispetto al passato. Considerando quanto emerso fino ad ora sarà interessante scoprire come evolverà il mercato considerando i cambiamenti in corso.

A tal proposito, può essere utile anche confrontare i dati emersi sui dispositivi Apple con quelli registrati dai recenti Galaxy di Samsung. Al momento, il valore di permuta dei Galaxy S23 Ultra è sceso del 63,8% in 12 mesi. Mentre nello stesso periodo, i Galaxy S22 Ultra avevano registrato un calo del 68,1%. Sembra dunque, che a differenza di Apple, Samsung stia registrando una tendenza inversa.