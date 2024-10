La sicurezza online è diventata grande fondamentale in un mondo sempre più digitale. Oggi, proteggere i propri dati personali e sensibili è una priorità. Da qui però inserire lunghe e complesse password alfanumeriche è spesso un compito difficile. Ecco così che entrano in gioco le passkey. Ovvero un sistema di autenticazione che promette di eliminare la necessità di password. Le passkey sfruttano i dispositivi personali, come smartphone e tablet, e tecnologie biometriche come il riconoscimento facciale e delle impronte digitali. Questi sistemi semplificano l’accesso, ma lo rendono anche più sicuro rispetto ai tradizionali metodi di autenticazione. Aziende come Apple, Google, Microsoft e Samsung stanno già lavorando per rendere le passkey accessibili su tutte le piattaforme.

Standard FIDO per lo scambio delle credenziali per passkey

Secondo la FIDO Alliance, che lavora per sviluppare standard di autenticazione più sicuri, il futuro sarà senza password. La società ha infatti presentato delle specifiche tecniche provvisorie per facilitare lo scambio sicuro delle passkey tra diversi provider di servizi. Questo nuovo sistema promette di ridurre la dipendenza dalle password. Migliorando al tempo stesso l’esperienza utente e la sicurezza. Le passkey, infatti, permettono accessi fino al 75% più rapidi e con un’efficacia superiore del 20% rispetto alle classiche password o ai metodi a due fattori.

Un elemento fondamentale per il successo delle passkey è la loro interoperabilità tra diverse piattaforme e provider. Per questo motivo, la FIDO Alliance ha sviluppato due nuovi strumenti. Ovvero il Credential Exchange Protocol (CXP) e il CredentialExchange Format (CXF). Questi mirano a standardizzare lo scambio sicuro delle credenziali. In modo da consentire agli utenti di trasferire facilmente le proprie passkey tra diversi servizi e gestori. Anche se tutto ciò e’ ancora in fase di revisione, la loro implementazione potrebbe segnare finalmente un passo decisivo verso un futuro digitale più sicuro che mai pur senza password.