Sonos lancia Arc Ultra: una soundbar con Sound Motion

Sonos ha oggi presentato la nuova Sonos Arc Ultra, una soundbar di qualità che integra al proprio interno il trasduttore Sound Motion, capace di ridurre notevolmente le sue dimensioni, ed allo stesso tempo andando a potenziare i bassi, così da inaugurare una nuova era per le tecnologie audio, data comunque la disponibilità dello stesso all’interno di dispositivi di piccole dimensioni, in grado comunque di produrre nuovi intensi e definiti. I bassi sono raddoppiati, in termini di intensità, rispetto ai predecessore, con audio spaziale 9.1.4 impareggiabile.

Grazie alla collaborazione con aziende del settore, offre tra le varie cose una funzionalità avanzata che punta a migliorare notevolmente il parlato (con l’architettura che va a privilegiare il canale centrale), così da garantire un controllo ancora maggiore. Il design elegante riesce in egual misura a abbinarsi perfettamente agli spazi, oltre a televisori di grandi dimensioni. Il suo profilo curvo, con finitura opaca ed involucro sottile, gli donano un aspetto elegante, l’audio da cinema è possibile con connessione HDMI eARC, risultando inoltre compatibile con Amazon Alexa ed una serie di controlli touch collocati direttamente sul retro della soundbar stessa (non manca l’ingresso bluetooth per la riproduzione dei contenuti). L’architettura acustica include 14 driver progettati da Sonor, il woofer Sound Motion, ed anche un gruppo di tweeter con guide d’onda su ogni lato. Il prodotto potrà essere acquistato dal 29 ottobre ad un prezzo di listino di 999 euro.

Sub 4: un subwoofer audio di qualità

Lo stesso giorno è stato inoltre presentato Sub 4, un subwoofer di nuova generazione che riesce a produrre bassi molto intensi, capaci di trasformare completamente l’esperienza home theater, rendendoli molto più coinvolgenti. Al suo interno troviamo due woofer per colpi, boati e rimbombi ancora più intensi, con effetto force-canceling che riesce a neutralizzare le distorsioni, annullando tremolii e tintinnii di vario genere. A conti fatto è il subwoofer più avanzato di sempre, in termini di memoria, potenza di elaborazione e compatibilità con le nuove tecnologie WiFi, per una connettività ancora migliore.

L’estetica ad ogni modo non cambia, viene aggiornata con una finitura opaca in bianco e nero, potendolo facilmente appoggiare sia in verticale che in orizzontale. Il prodotto sarà acquistabile a partire dal 29 ottobre al prezzo di 899 euro.