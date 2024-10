Una recente certificazione della Federal Communications Commission ha rivelato alcuni dettagli importanti sul nuovo Redmi Note 14 Pro 4G. Ampliando così le informazioni già note sul modello 5G di RedmiNote14. Registrato sotto il numero seriale 24116RACCG, questa versione 4G, a differenza di quella per il solo mercato cinese, sembra invece essere pensata per lo sviluppo globale. Secondo le specifiche emerse, il dispositivo sarà equipaggiato con un display pOLED. Insieme ad una risoluzione di 1080 x 2400 pixel. Offrendo così una qualità di visione elevata e una scelta che punta su nitidezza e brillantezza dei colori. Sul fronte delle prestazioni, Redmi ha previsto diverse opzioni di memoria. Lo smartphone sarà disponibile con 8 o 12GB di RAM, abbinati a tre tagli di memoria interna. Ovvero 128, 256 e 512GB. Le quali permetteranno agli utenti di scegliere la configurazione più adatta alle proprie esigenze di memoria e archiviazione.

Redmi Note 14 Pro 4G: batteria e sistema operativo, ecco i dettagli

Il Redmi Note 14 Pro 4G promette un’autonomia notevole grazie alla batteria da 5500mAh. Assolutamente in grado di garantire lunghe sessioni di utilizzo senza la necessità di frequenti ricariche. Il cuore del dispositivo sarà probabilmente un chip MediaTek. Anche se il modello effettivo non è stato ancora confermato. In base alle caratteristiche della versione precedente, che utilizzava un Helio G99 Ultra, è plausibile che il nuovo arrivato si orienti su un HelioG100 o superiore. Dal punto di vista software, Redmi Note 14 Pro 4G arriverà con Android 14 e l’interfaccia Hyper OS 1.0. Ovvero la nuova versione sviluppata da Xiaomi per migliorare l’esperienza utente. Ad ogni modo è importante tenere bene a mente che tutti questi dettagli rimangono da confermare ancora da parte del produttore. Di conseguenza conferme ufficiali e altre informazioni circa i nuovi aggiornamenti di Redmi arriveranno probabilmente nei prossimi mesi. L’attesa però, come è possibile vedere, è già davvero molto alta.