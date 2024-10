Google continua a lavorare per potenziare Gemini. A tal proposito, sta per arrivare Imagen 3, introdotto gratuitamente per tutti gli utenti che utilizzato il chatbot. Eppure, le novità non sembrano essere finite qui. Sembra che Google sia pronta a migliorare ulteriormente il suo generatore di immagini con un nuovo aggiornamento. Quest’ultimo potrebbe introdurre sui dispositivi la possibilità per gli utenti di selezionare autonomamente le dimensioni delle immagini che vengono create.

La funzione non rappresenta una novità assoluta. Eppure, si tratta di una funzionalità particolarmente apprezzata da tutti gli utenti che usano Gemini per poter creare delle nuove immagini.

Google introduce una nuova opzione per le immagini create con Gemini

Gli utenti che intendono utilizzare il chatbot dell’azienda di Mountain View, al momento hanno la possibilità di ideare delle immagini con il solo rapporto 1:1. Ciò significa che coloro che desiderano optare per un formato diverso devono ritagliare l’immagine manualmente dopo che Gemini ha ideato l’immagine desiderata.

E non è tutto. Con il nuovo aggiornamento Gemini potrebbe permettere agli utenti anche di tornare indietro per poter aggiungere dettagli alle immagini generate. Inoltre, potrebbe essere possibile anche ingrandire o ridimensionare i soggetti presenti all’interno di una foto. A ciò, si aggiunge anche la possibilità di aggiungere maggiori dettagli sullo sfondo delle immagini.

Le cose però presto potrebbero cambiare. Con un nuovo aggiornamento Google potrebbe introdurre una nuova opzione per il ridimensionamento delle immagini generate dall’intelligenza artificiale. Le prove di tale novità sono state individuate nella versione 15.41.34.29.arm64 beta di Gemini. Qui è stato possibile individuare alcuni indizi relativi alla nuova opzione dedicata alle dimensioni delle immagini.

Al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni riguardo la nuova funzionalità. Inoltre, Google non ha ancora annunciato quali potrebbero essere le date di rilascio per le varie novità in arrivo su Gemini. Non resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli.