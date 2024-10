Sembra proprio che Google non abbia intenzione di arrestare la propria campagna di aggiornamenti che sta portando avanti in queste ultime settimane, tutti i software offerti dalla nota azienda stanno infatti ricevendo corposi miglioramenti che ne stanno aumentando le funzionalità e le prestazioni, dopo i software della suite di Google ora tocca all’intelligenza artificiale che muove Gemini.

Sembra infatti che Google stia per introdurre dei miglioramenti inerenti le estensioni presenti all’interno di Gemini per WhatsApp e Google message ma anche per Spotify, ciò consentirà una migliore integrazione di queste applicazioni con l’assistente IA di Google, rendendo alcuni passaggi che prima dovevano necessariamente passare per l’applicazione Google più immediati e fluidi rispetto al passato.

Cosa arriverà

Queste estensioni se è attivate consentiranno sostanzialmente a Gemini di svolgere compiti in modo molto più reattivo, fluido e diretto rispetto al passato, sarà infatti possibile inviare o modificare un messaggio su WhatsApp passando direttamente per l’assistente virtuale piuttosto che per l’applicazione, la stessa cosa si potrà fare con Google Message, interessante poi risulta anche il caso di Spotify, quando chiederete a Gemini di riprodurre un brano quest’ultimo verrà avviato direttamente nel mini player presente all’interno dell’applicazione senza passare per l’appunto da Spotify, consentendo dunque un uso molto più rapido e facile rispetto a com’era l’interazione precedente.

Se tratta dunque di un miglioramento volto a rendere l’integrazione della propria intelligenza artificiale con le varie applicazioni di uso comune molto più profondo e funzionale rispetto a quanto non fosse prima, ciò è stato visto all’interno dell’ultima beta dell’assistente di Google e dunque richiederà ancora un po’ di tempo per poter arrivare ufficialmente, nonostante ciò il lavoro sembra essere avviato e dunque in tutta probabilità ci troviamo davanti a dei cambiamenti che arriveranno in via definitiva nelle prossime settimane, non rimane che attendere per testare con mano, quanto descritto sopra.