La friggitrice ad aria è un piccolo elettrodomestico diventato praticamente imprescindibile nelle case degli italiani, un prodotto che permette di raggiungere una buona cottura, spesso vicina alla frittura in termini di croccantezza e qualità generale, ma senza le necessità di apportare ulteriori grassi, cosa che invece accade con quest’ultima. Tra i tanti modelli in circolazione, oggi vi parliamo della promozione Amazon che prevede la possibilità di acquistare la friggitrice ad aria Princess, con uno sconto da non perdere.

Il prodotto presenta una capacità di 8 litri, un quantitativo più che sufficiente per soddisfare le esigenze anche di una famiglia di 4 persone, potendo inserire al suo interno un elevato quantitativo di cibi di vario genere, raggiungendo nel contempo una potenza massima di 2000W, pur mantenendo comunque una buona silenziosità generale (non supera i 55db).

Friggitrice ad aria: la promozione sul prodotto Princess

La friggitrice ad aria Princess è decisamente economica, infatti il suo prezzo consigliato è di 109 euro, cifra che riteniamo più che bilanciata ed allineata con gli standard del momento, ma che oggi risulta essere scontata del 27%, cosicché il consumatore finale si ritrovi a poter spendere solamente 79,99 euro per il suo acquisto definitivo, da completare al seguente link.

Realizzata nel giusto mix tra metallo e plastica, la friggitrice ha dimensioni di 46,5 x 26,7 x 29,4 centimetri, con un peso di qualche kg. Il design è fortemente moderno, in questo modo il consumatore può pensare di posizionarla praticamente dovunque desidera, sia in un ambiente recente che più datato, senza rischiare di rovinarlo. Il sistema di controllo si affida ad una serie di pulsanti soft-touch posti nella parte anteriore, dove si trova anche un piccolo display sul quale vengono visualizzate le informazioni di stato.