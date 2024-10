Adobe, in occasione dell’evento MAX ha presentato una serie di novità importanti. In particolare, sono stati presentati in anteprima alcuni sperimentali basati sull’intelligenza artificiale. Si tratta di novità particolarmente creative che potrebbero modificare il modo stesso in cui si generano immagini e si editano i video. Ma di cosa si tratta nello specifico?

Adobe ha presentato una serie di progetti in fase di sviluppo, denominati “Sneaks“. Quest’ultimi sono stati ideati per automatizzare i compiti più noiosi e complessi che fanno parte del processo di creare nuovi contenuti. Ciò fornirà agli utenti un maggiore controllo su quelli che saranno i risultati finali dei propri progetti.

Adobe: nuove opzioni disponibili grazie all’AI

Tra gli strumenti presentati dall’azienda c’è Project Scenic. Quest’ultimo permette agli utenti di aggiungere, spostare e ridimensionare oggetti specifici. Il tutto all’interno di uno spazio tridimensionale. Quest’ultimo sarà la base per la creazione di un’immagine bidimensionale corrispondente.

Una seconda funzione è Project Clean Machine. Si tratta di uno strumento di editing che rimuove in modo automatico tutti gli elementi di disturbo che si trovano all’interno di immagini e video. Ad esempio, è possibile eliminare il flash delle foto o persone sconosciute che capitano per sbaglio nelle inquadrature.

Infine, Project Motion, ovvero un sistema in due fasi per ideare delle grafiche animate. Lo strumento è caratterizzato da due fasi. La prima, permette di aggiungere effetti di movimento a testo e immagini semplici. Durante la seconda fase, invece, il progetto viene trasformato in un video animato.

Lo scopo di tali opzioni di Adobe è di fornire agli utenti gli strumenti per semplificare la creazione di contenuti. In questo modo sarà possibile concentrarsi su tutti gli aspetti creativi del proprio lavoro. È importante sottolineare che al momento suddetti strumenti non sono ancora disponibili. Non è stato ancora annunciata una possibile data di rilascio, ma è possibile ipotizzare che arriveranno nei prossimi mesi.