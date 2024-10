Il lancio delle schede video di prossima generazione di Nvidia si avvicina sempre di più e come ovvio che sia anche l’indiscrezioni iniziano a farsi sempre più insistenti e dettagliate, ovviamente anche quelle sul prezzo stanno iniziando a circolare e sembrano essere non propri idilliache per quanto riguarda quest’ultimo, una recente voce ha infatti attestato che la scheda top di gamma della serie RTX 5090 avrà un prezzo che toccherà a quota 2500 $, un valore davvero esorbitante che in molti casi corrisponde al prezzo totale di un’intera postazione da gioco di fascia medio alta.

Visione più ottimista

A calmare le acque, però ci ha pensato un noto leaker, parliamo di Kopite7Kimi, molto famoso per la sua affidabilità in merito alle indiscrezioni rilasciate, il quale ha dichiarato che il prezzo probabilmente sarà più elevato rispetto al modello di generazione precedente, ma non così tanto elevato, una notizia che ovviamente è tutta da confermare è che verrà ufficializzata solo ed unicamente al momento dell’annuncio delle nuove schede video, il quale probabilmente avverrà al CES 2025 da parte di Jensen Huang, CEO di Nvidia.

Sicuramente però, alcune speculazioni possono essere fatte, l’azienda californiana non è nuova a sorpresa in negativo per quanto riguarda il prezzo delle proprie schede video, in passato ad esempio la RTX 3090Ti ha esordito con un prezzo pari a 1999 $, un valore spropositato per l’epoca ma gonfiato dal boom di acquisti legato soprattutto al mining di criptovalute, attualmente la situazione è ben diversa e le schede video sono sicuramente molto ricercate ma non come in passato, di conseguenza c’è da aspettarsi un aumento di prezzo legato soprattutto all’aumento generale del costo della vita e dei prodotti sul mercato, quantificarlo in modo preciso è assolutamente impossibile e dipenderà sicuramente anche dalla richiesta che l’azienda riceverà per la sua scheda top gamma, la scelta migliore è attendere e vedere con i nostri occhi.