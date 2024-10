Grazie a promo accattivanti e convenienti, ho. Mobile continua a conquistare moltissimi utenti nel settore della telefonia mobile. L’operatore virtuale di Vodafone rappresenta una valida alternativa per tutti coloro che non sono disposti a spendere troppo per le offerte telefoniche, ma che non vogliono rinunciare alla qualità. A tal proposito, una delle promo più vantaggiose del momento è sicuramente ho. 9.99.

Con ho. Mobile cambiare gestore conviene sempre di più

La nuova offerta messa a disposizione dall’operatore virtuale offre ogni mese minuti ed SMS illimitati insieme a 200 GB di traffico internet in 5G. La promo comprende anche minuti ed SMS illimitati e 10,6 GB ogni mese utilizzabili in roaming in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

La promo di ho. Mobile mette a disposizione anche una serie di servizi extra compresi nel prezzo. Non sono presenti vincoli di alcun tipo e l’operatore assicura che non ci saranno costi nascosti. Inoltre, tutti gli utenti interessati possono optare per l’attivazione della SIM digitale (eSIM).

Al momento dell’attivazione gli utenti possono procedere richiedendo un nuovo numero o la portabilità del proprio da altri operatori come Iliad o altri operatori virtuali selezionati. In entrambi i casi è previsto il pagamento di 2,99 euro. La tariffa può però variare in base all’operatore di provenienza. Per conoscere la lista completa dei gestori e i relativi prezzi è possibile recarsi sulla pagina dedicata all’offerta disponibile sul sito web ufficiale di ho. Mobile.

Il vantaggio più grande della promo è sicuramente il suo costo mensile. L’offerta ha un costo mensile di 9,99 euro senza costi extra. Un vantaggio da non sottovalutare considerando il ricco piano tariffario messo a disposizione da ho. Mobile. La promozione rappresenta una valida alternativa per tutti gli utenti, anche quelli più esigenti. Se siete interessati ad attivare ho. 9,99 è possibile procedere online. Nell’apposita pagina dedicata saranno disponibili tutte le informazioni utili e sarà possibile procedere con l’attivazione con pochi semplici passaggi.