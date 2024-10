Quante sono le pubblicità di tariffe telefoniche che giornalmente ci vengono proposte per attivare la nostra attenzione? Non a caso, l’obiettivo degli operatori telefonici è quello di studiare strategie mirate al fine di conquistare un maggior numero di utenti ma non sempre le offerte sono vantaggiose. ho. mobile però si contraddistingue perché ormai da anni è in grado di portare sul mercato offerte non solo vantaggiose dal punto di vista economico.

Le tariffe che offre, infatti, si contraddistinguono per un ottimo rapporto qualità/prezzo. La quantità di GB varia a seconda della promozione scelta e il costo è a partire da soli 6,99 euro al mese con costo di attivazione da 2,99 euro. Andiamo ad analizzare più nel dettaglio i vantaggi offerti dal noto operatore virtuale.

ho. mobile: risparmia e ottieni tanti vantaggi

La possibilità di scegliere una tra le offerte ho. mobile attualmente disponibile si ha l’opportunità di risparmiare sui costi mensili e di attivazione. Ad esempio, è possibile attivare la promozione da 150GB, minuti e sms illimitati al costo di soli 6,99 euro al mese per sempre. L’attivazione ha un costo minimo e per chi proviene da operatori virtuali è di soli 2,99 euro.

Lo sai che con ho. mobile puoi anche guadagnare? Farlo è semplicissimo grazie ad un servizio pensato appositamente per andare incontro alle tue esigenze. Nello specifico, dopo aver attivato una promozione ho. mobile hai la possibilità di invitare anche i tuoi amici. Per ogni amico che porti ricevi 5€ di ricarica e 5 li riceverà lui. Inoltre se il tuo amico proviene da operatori virtuali tra cui Iliad ricevi un ulteriore ricarica di 5€. Il raggiungimento del 10 amico in ho. ha una sorpresa davvero speciale, ovvero una ricarica da ben 50€.

Dunque, passando a ho. mobile con una delle tariffe disponibili è possibile guadagnare fino a 50 euro di ricarica portando fino a 10 amici in ho.