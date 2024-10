BMW Serie 2 Gran Coupé 2025: nuovo look ed alta tecnologia

La BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 si presenta con un aggiornamento notevole che stupisce i fan. Ci sono cambiamenti sia negli esterni che negli interni. Il frontale rinnovato mostra una griglia a doppio rene, più aggressiva. Le barre verticali e diagonali rendono l’auto più moderna e dinamica. I fari a LED sono stati ridisegnati completamente e donano un’aspetto più accattivante al tutto. Le nuove luci diurne e gli indicatori di direzione verticali poi danno quel tocco più affascinante allo stile. Per chi cerca qualcosa in più, ci sono fari adattivi a matrice LED e la funzione Iconic Glow. Quest’ultima illumina la griglia del radiatore, aggiungendo quel pizzico di avanguardia.

La lunghezza del veicolo è aumentata di 20 millimetri e si arriva così a 4.546 millimetri. L’altezza invece è stata innalzata di 25 millimetri. Queste modifiche migliorano l’estetica e la dinamica di guida. Il posteriore presenta nuovi gruppi ottici e un diffusore rivisitato. Il look è decisamente sportivo. Ma oltre al design, c’è di più? All’interno salta all’occhio immediatamente il nuovo BMW Curved Display, a dimostrazione di quanto la casa punti anche sul tech. Questo cruscotto digitale curvo unisce poi un display da 10,25″ e uno da 10,7 pollici. La BMW ha inoltre come base la piattaforma iDrive 9. Questa offre un’esperienza tecnologica super avanzata. Supporta, come se non bastasse, anche Apple CarPlay e Android Auto. In aggiunta, se si desiderano altri schermi, c’è la possibilità di avere un Head-Up Display opzionale.

Motori e dinamica migliorata per la nuova BMW

L’auto possiede motori benzina e diesel, tutti a quattro cilindri. La nuova BMW 220 Gran Coupé ha 170 CV. La 220d arriva a 163 CV. Entrambe dispongono della tecnologia Mild Hybrid a 48V. Questa migliora l’efficienza. E per chi ama le prestazioni? La M235 xDrive ha trazione integrale e ha un’accelerazione potente che passa 0-100 km/h in 4,9 secondi. Il motore invece riesce ad erogare la bellezza 300 CV.

Ma non si tratta solo di potenza. BMW ha migliorato il setup degli ammortizzatori e ottimizzato la convergenza delle ruote anteriori. Questo offre un feedback più preciso e una guida stabile. La struttura del telaio è stata rinforzata, garantendo una migliore dinamica di guida. Quando la vedremo in strada? La nuova BMW Serie 2 Gran Coupé arriverà a marzo del prossimo anno. Vi chiedete quanto costi? Purtroppo il prezzo rimane ancora un mistero.