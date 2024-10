Bosch è uno dei marchi più conosciuti e rinomati dell’intero panorama mondiale, apprezzato da coloro che ogni giorno lavorano con la manualità o sono interessati al fai-da-te. Come sempre la qualità si paga, e di conseguenza i prodotti dell’azienda sono da sempre caratterizzati da prezzi leggermente superiori alla media, per questo motivo oggi vi parliamo di una delle migliori occasioni dell’ultimo periodo su Amazon.

La promozione che potete sfruttare in questi giorni include un set trapano e cacciavite, ovvero una valigetta al cui interno si possono trovare ben 70 accessori adatti sia per la foratura che l’avvitamento, per godere della massima versatilità possibile in fase di utilizzo o di lavoro. Le punte che vi troverete all’interno sono adatte sia per legno, che per pietra o metallo, andando difatti a coprire tutti i materiali possibili.

Bosch: il set promozionale su Amazon è ottimo

Un prezzo di tutto rispetto per un risparmio che davvero nessuno si sarebbe mai aspettato, infatti il prodotto di cui sopra avrebbe un listino di 56,12 euro, cifra che Amazon ha deciso di ridurre fortemente, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 31 euro, con uno sconto effettivo del 45% applicato in automatico nella pagina di riepilogo dell’ordine. Acquistatelo al seguente link.

Come vi abbiamo anticipato, inclusa in confezione potrete trovare anche una pratica custodia bosch X-Line, realizzata interamente in plastica, con il coperchio trasparente per riuscire a vedere al suo interno, di dimensioni pari a 236 x 259 x 64 millimetri, e tutti gli accessori contenuti al suo interno chiaramente organizzati per la miglior gestione dello spazio possibile. La spedizione viene gestita da Amazon con consegna in tempi molto brevi direttamente al vostro domicilio, la garanzia è di 2 anni, e potrete eventualmente restituire il prodotto entro 30 giorni dal ricevimento.