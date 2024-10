Amazon è sempre pronta ad assecondare le richieste dei consumatori che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, proprio in questi giorni ha deciso di mettere a disposizione una promozione di assoluto livello, con la quale è possibile pensare di acquistare OnePlus 12R, uno dei migliori smartphone appartenenti alla fascia media, con una riduzione di quasi 200 euro sul listino originario.

Lanciato ad inizio 2024, il prodotto è prima di tutto caratterizzato da specifiche tecniche di tutto rispetto, se considerate appunto che ha dimensioni in linea con il mercato, essendo da 163,3 x 75,3 x 8,8 millimetri, ed un peso di 207 grammi. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, un top di gamma della vecchia generazione, con GPU Adreno 740 ed una configurazione che prevede 8GB di RAM con anche 128GB di memoria interna (non espandibile tramite microsD). Il display è indiscutibilmente il suo fiore all’occhiello, essendo a tutti gli effetti un pannello da 6,78 pollici di diagonale, un LTPO4 AMOLED con refresh rate fino a 120Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2, ed anche una densità di 450 ppi, che si tramuta in una risoluzione 1264 x 2780 pixel.

Amazon: offerta da impazzire su OnePlus 12R

Lo smartphone ha un prezzo finale tutt’altro che elevato, almeno in confronto agli standard del mercato, dovete sapere che il suo listino sarebbe stato di 699 euro, cifra che Amazon è stata in grado di ridurre del 29%, per arrivare così ad un investimento finale da compiere pari a 498 euro. Il prodotto è completamente sbrandizzato, mentre è presente la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Acquistatelo premendo questo link.

Il comparto fotografico dello smartphone è composto da 3 sensori nella parte posteriore, con un principale da 50 megapixel, seguito poi da un secondario ultragrandangolare da 8 megapixel, per finire con un effetto bokeh da 2 megapixel, che riesce comunque ad essere più che bilanciato per scatti complessivi di 8165 x 6124 pixel, con un angolo massimo di visione di 112 gradi, ed una ripresa in 4K a 60fps.