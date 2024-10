Se siete in cerca di una nuova promozione ad attivare sul vostro numero di telefono oggi è il vostro giorno fortunato, ve ne proponiamo tre disponibili online sul sito ufficiale di un provider molto diffuso nella nostra nazione, stiamo parlando di Ho. Mobile, l’operatore telefonico vanta infatti una storia gloriosa fatta di tantissime offerte che hanno soddisfatto le esigenze di tantissimi utenti giorno dopo giorno, queste ultime sono infatti spesso ben stratificate per fasce di prezzo in modo da venire incontro alle necessità di tutti quanti e allo stesso tempo offrono delle formule tutto incluso in grado di garantire un’esperienza completa e soddisfacente.

In questi ultimi mesi, come se non bastasse il provider ha anche attivato la connettività 5G che ora è inclusa in gran parte delle sue promozioni, garantendo una velocità di navigazione senza precedenti e un’esperienza d’uso davvero fluida e prestante, vediamo insieme le tre promozioni presenti attualmente sul sito ufficiale dell’operatore.

Le tre offerte disponibili

Ecco a voi tre offerte disponibili sul sito ufficiale, la prima a 6,99 € al mese garantisce minuti ed SMS limitati abbinati a 150 GB di traffico dati in 4G, la seconda invece dal prezzo intermedio offre a 8,99 € al mese 200 giga in traffico 5G e minuti ed SMS illimitati, per ultima abbiamo poi la promo più onerosa che a 11,99 € al mese garantisce 250 GB di traffico dati connettività 5G, ad accomunare le promozioni c’è il costo di attivazione di 2,99 € che sarà tale solo se effettuerete la portabilità da un operatore virtuale specifico presente in un elenco che potete visionare sul sito ufficiale o se attiverete un nuovo numero ho. Mobile, altrimenti quest’ultimo salirà a 29,90 €.

Nel caso foste interessati per effettuare l’attivazione, vi basterà recarvi sul sito ufficiale del provider e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina, ovviamente, controllate di avere un numero che proviene da un operatore presente nell’elenco per evitare di pagare un prezzo di attivazione davvero elevato.