Truffa phishing: come evitarle e qual è il messaggio pericoloso di ottobre

Cosa succede quando arriva un nuovo messaggio truffa all’interno della propria casella e-mail? Bisogna reagire utilizzando le solite tecniche di riconoscimento per evitare di cascare in un tranello che potrebbe costare caro.

Truffa in corso con un nuovo messaggio: ecco come evitarla facilmente

Ritrovarsi di fronte ad un messaggio molto strano all’interno della propria casella e-mail è ormai ricorrente per tutte le persone che usano Internet. Ovviamente la differenza sta nella reazione: ci sono utenti che danno seguito a quel testo cliccando magari sui link contenuti al suo interno, così come ci sono altri utenti che invece lasciano perdere perché non si fidano. Per identificare questi tentativi di truffa ci sono dei passi fondamentali da compiere, come ad esempio controllare l’e-mail del mittente.

In questo caso, soprattutto quando i messaggi di questo genere sembrano arrivare da una banca, bisogna controllare subito l’indirizzo di chi spedisce quel testo. Molto spesso si tratta di una e-mail sconclusionata che ha un dominio totalmente diverso da quello generalmente utilizzato dalle banche ad esempio. Un altro aspetto da controllare è il tipo di scrittura: i truffatori usano dei testi spesso tradotti (e anche male). Notando qualche difetto nell’italiano scritto, si potrebbe definire subito un determinato messaggio come un tentativo di truffa. Un altro aspetto molto importante da tenere a mente è che non succede nulla leggendo un messaggio di questo genere. L’unica cosa da non fare tassativamente è cliccare sui link presenti all’interno del testo e dargli seguito. Qui in basso c’è l’esempio di un messaggio truffa tipo:

“Ciao,

Sei pronto a vincere un Buono McDonald’s da 200€?

Oggi è il tuo giorno fortunato, sei stato appena sorteggiato

Se vuoi partecipare e rientrare tra i vincitori, CONFERMA QUI!

Vieni a scoprire la qualità dei nuovi panini McDonald’s , gli ingredienti di prima scelta renderanno il tuo pranzo o la tua cena speciali!

Basta un click per confermare la tua partecipazione CLICCA QUI“.