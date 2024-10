Iliad è uno degli operatori telefonici più in voga del momento in Italia. L’operatore nasce in Francia nel 2016 e già due anni dopo, nel 2018, sbarcava in Italia ottenendo dei numeri davvero pazzeschi.

Solo in Italia Iliad conta più di 10 milioni di clienti, ergendosi a uno degli operatori telefonici da tenere più d’occhio da parte della concorrenza.

Ma perché Iliad è diventato così famoso in breve tempo, tanto da convincere milioni di utenti a sceglierlo?

I punti di forza dell’operatore francese sono diversi, ma più di tutti abbiamo il prezzo e l’invariabilità dell’offerta nel tempo.

Iliad è in grado di proporre a vecchi e nuovi clienti delle promozioni telefoniche super svantaggiose, a prezzi davvero incredibili, e soprattutto che non cambiano nel tempo. Qualsiasi utente, stipulando un contratto di telefonia mobile o fissa con Iliad sa che il costo non cambierà con l’avanzare degli anni.

Iliad: offerte economiche a prezzo fisso bloccato

Come detto in precedenza, probabilmente il fiore all’occhiello delle tariffe di Iliad è proprio il prezzo fisso bloccato nel tempo, che dona una certa stabilità e convenienza del rapporto qualità prezzo.

Ma vediamo insieme quali sono queste tariffe telefoniche proposte da Iliad che sono molto apprezzate dagli utenti.

La promozione più vantaggiosa è senza ombra di dubbio Flash 150, un’offerta che prevede minuti e SMS illimitati e 150 GB di Internet a soli 7,99 euro al mese per sempre. Il costo di attivazione di questa incredibili offerta è di soli 9,99 euro. Attenzione però perché l’offerta ha un limite di tempo.

In alternativa, ci sono altre due offerte estremamente interessanti. La prima è Giga 180, che prevede minuti SMS illimitati e 180 GB di Internet in 5G a soli 9,99 euro al mese per sempre, mentre la seconda, Giga 250, prevede minuti e SMS illimitati e 250 GB di Internet a soli 11,99 euro al mese per sempre. Il costo di attivazione per entrambe le tariffe è di 9,99 euro.