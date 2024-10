Truffa phishing contro gli utenti: il messaggio che inguaia tutti

Un messaggio può nascondere al suo interno tantissime cose, tra cui anche una truffa molto difficile da identificare. Questo è ciò che sta accadendo sempre con più frequenza al giorno d’oggi, con più persone pronte a segnalare ma spesso anche pronte a cadere nell’inganno. Secondo quanto riportato infatti stanno girando dei testi molto difficili da identificare, ai quali al loro interno nascondono almeno una truffa.

Più utenti hanno riferito di aver ricevuto dei messaggi da parte di banche e dai loro account principali, senza sapere spesso però che si trattasse di un tentativo di phishing. In basso c’è l’esempio di come funzionano alcune situazioni di questo genere.

Truffa in corso con un messaggio proveniente addirittura da Booking.com, ovviamente è tutto fake

È vero che le truffe sono all’ordine del giorno, ma quando gli utenti vengono presi in pieno da un treno come quelli che stanno circolando tramite e-mail in questi giorni, la situazione diventa scottante. Moltissime persone infatti hanno segnalato una truffa, o meglio due che si alternano tra di loro o che spesso arrivano anche insieme.

“CONGRATULAZIONI!

Sei stato selezionato come uno dei pochi fortunati a ricevere l’opportunità unica di ricevere un

Buono regalo da € 500 di Booking.com!

Per rivendicare, rispondi semplicemente ad alcune brevi domande sulla tua esperienza con noi

INIZIA IL SONDAGGIO

Il tuo codice univoco:

#4824292“.

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è anche un’altra frangia della truffa che si estende e prende in prestito anche il buon nome di Telepass. Secondo quanto riportato sono tantissimi gli utenti che stanno segnalando un testo in arrivo tramite mail che parlerebbe di una sorta di premio:

“CONGRATULAZIONI!

Siamo lieti di offrirti l’opportunità unica di ricevere un nuovissimoo

Kit di emergenza per auto!

Per richiederlo è sufficiente rispondere a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Telepass.

INIZIA IL SONDAGGIO

Il tuo codice univoco:

#TELEPASSKIT“.