Samsung Galaxy S25: batteria e ricarica beneficeranno dell'AI, ecco come

La serie Galaxy S25 di Samsung è di certo una delle più attese del momento e del 2024 in generale in quanto gli utenti appassionati voglio subito un modo per controbattere ad Apple e ai suoi iPhone. Tanti quindi aspettano con impazienza gennaio 2025, e a quanto pare, oltre al design e alle fotocamere dei prodotti, uno dei principali punti di interesse riguarda la durata della batteria e le performance di ricarica.

Da diverso tempo si vocifera che la capacità delle batterie potrebbe rimanere invariata rispetto ai modelli precedenti, ma fortunatamente ci sarà un cambiamento importante. Questa volta a migliorare tale aspetto ci penserà il nuovo hardware che sarà rapportato anche all’uso dell’intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy S25: i nuovi smartphone sudcoreani miglioreranno le performance della batteria con l’AI

Con l’arrivo del chipset Snapdragon 8 Gen 4, che secondo quanto riportato arriverà sui Galaxy S25 e Galaxy S25 Ultra, dovrebbe offrire un’efficienza energetica nettamente superiore rispetto a quanto visto con il predecessore Snapdragon 8 Gen 3 presente nella serie S24.

Inoltre, Samsung starebbe lavorando a una nuova funzione basata sull’AI per migliorare le performance della batteria: questa ottimizzerà i consumi limitando l’uso del processore e del modem 5G quando possibile. Al momento non ci sono indiscrezioni su eventuali miglioramenti della velocità di ricarica, quindi ci si aspetta che l’esperienza in tal senso resti più o meno invariata su tutti i modelli. Tuttavia, si ipotizza un possibile aggiornamento nella ricarica wireless. Nonostante non sia previsto un aumento della capacità della batteria, si spera comunque in un incremento dell’autonomia grazie al processore che a breve sarà ufficiale. La ricarica cablata dovrebbe restare di 45W per Galaxy S25 Plus e S25 Ultra, e 25W per il modello standard. Anche i tempi di ricarica, dunque, dovrebbero essere simili a quelli della serie S24. Ci saranno comunque informazioni supplementari nei prossimi giorni.