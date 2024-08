L’operatore telefonico italiano WindTre continua a stupire e ora lo fa proponendo una super offerta ai suoi già clienti di rete fissa. Per questi ultimi sarà infatti possibile attivare una delle offerte appartenenti alla gamma WindTre MIA Unlimited che permetteranno di usufruire ogni mese a basso costo di tanti minuti, sms e giga per navigare liberamente senza pensieri. Il costo di queste offerte parte j fatti da appena 6,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre stupisce con offerte mobile convergenti da soli 6,99 euro al mese

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo ai suoi già clienti di rete fissa l’attivazione di una delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, si tratta delle offerte appartenenti alla gamma WindTre MIA Unlimited. Come suggerisce il nome, queste offerte sono sorprendenti e arrivano ad includere tutto senza limiti ad un prezzo decisamente contenuto.

Una di queste offerte è quella denominata WindTre MIA Unlimited x Super Fibra. Nello specifico, quest’ultima arriva ad includere ogni mese giga senza limiti validi per navigare con connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, il bundle di questa offerta arriva ad includere minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 100 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta parte da appena 6,99 euro al mese.

L’operatore sta inoltre proponendo l’attivazione di un’altra offerta di rete mobile convergente e sempre conveniente. Si tratta in questo caso dell’offerta di rete mobile denominata WindTre MIA Unlimited x Super Fibra 5G. Come suggerisce anche il nome, in questo caso gli utenti potranno utilizzare ogni mese giga senza limiti per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, gli utenti avranno sempre a disposizione ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Questa volta gli utenti dovranno sostenere un costo di soli 9,99 euro al mese.

Insomma, un’occasione davvero imperdibile per gli utenti che hanno attiva un’offerta di rete fissa di WindTre.