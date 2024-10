Un vero e proprio sconto da pazzi è disponibile su Amazon, dove gli utenti possono tranquillamente pensare di acquistare un monitor da gaming con un risparmio assolutamente notevole rispetto al listino. Il modello in promozione raggiunge una diagonale di 34 pollici, con tecnologia IPS LCD, ma soprattutto una risoluzione WQHD, corrispondente quindi a 3440 x 1440 pixel.

La sua natura da gaming la ritroviamo non tanto nel design, che comunque è sufficientemente aggressivo, con una importante curvatura sui bordi, e curve più spigolose degli altri, quanto proprio nel refresh rate che può raggiungere i 165Hz, ed anche un tempo di risposta di solo 1 millisecondo. Questi due aspetti sono molto importanti: in primis perché garantiscono ottima fluidità in fase di utilizzo, in secondo luogo vanno a velocizzare al massimo gli input, impedendo ritardi di alcun tipo nella ricezione degli stessi.

Monitor da gaming a prezzo da saldo: ecco lo sconto Amazon

Se volete acquistare un monitor da gaming a basso prezzo, è davvero arrivato il momento giusto per farlo, infatti il modello citato nel nostro articolo è disponibile con un risparmio assolutamente degno di nota: parte da 399 euro, ma in questi giorni Amazon ha deciso di abbassare la spesa di molto, sino ad arrivare al valore finale di soli 279,99 euro. L’ordine lo potete completare qui.

Il rispetto della gamma cromatica è notevole, con il supporto al 90% della DCI-P3, oltre ad adaptive sync, per sincronizzare perfettamente il refresh rate con gli FPS, mentre la connettività fisica è più che valida: nella parte posteriore si trovano 2 connettori HDMI con refresh rate massimo di 100Hz, seguiti da due display Port da 165Hz. Il prodotto può eventualmente anche essere collegato al muro, sfruttando l’attacco VESA 75×75 millimetri che potete trovare posteriormente.