Volete un altoparlante JBL di alto livello? allora dovete puntare direttamente su JBL Authentics 200, uno smart home speaker di qualità, condito con un design retrò anni ’70, capace di raggiungere dimensioni di 26,63 x 17,17 x 16,74 centimetri, con un peso di 3,12kg.

Il modello di cui vi parliamo non nasce per essere utilizzato in mobilità, altrimenti dovreste puntare al JBL Authentics 300, infatti deve essere sempre collegato ad una presa di corrente la quale gli dia la spinta necessaria per il corretto funzionamento. Al netto di ciò, è un prodotto che può tranquillamente collegarsi alla rete WiFi, così da poter ricevere tramite la rete internet la musica effettivamente da trasmettere.

Altoparlante JBL: uno sconto incredibile su Amazon

L’altoparlante disponibile in questi giorni prevede un prezzo di listino di 329,99 euro, che viene scontato in automatico da parte di Amazon del 35%, cosicché il consumatore finale si ritrovi a poter spendere 213,99 euro per il suo acquisto, con la consegna gratuita a domicilio e garanzia della durata di 24 mesi. Aprite questo link per l’acquisto.

All’interno è possibile trovare una coppia di tweeter da 25 millimetri ed un woofer full-range, per riuscire ad eccellere in tutte le frequenze audio, mantenendo sempre un suono potente ed anche nitido (oltre che dettagliato). Il prodotto supporta perfettamente gli assistenti vocali, per il controllo esclusivo con la voce, mentre l’autotune automatico riesce ad ottimizzare il suono in relazione alla stanza in cui viene posizionato, con la funzione Multi-room play, per collegare due o più diffusori nello stesso momento, creando una sorta di stereo. E’ quasi superfluo sottolineare la sua compatibilità con bluetooth, ciò sta a significare che il consumatore potrà collegare virtualmente collegare il proprio smartphone, per inviare contenuti di vario genere in riproduzione.