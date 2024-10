Polestar sta espandendo la propria presenza nel nostro Paese. Il produttore svedese di auto elettriche ad alte prestazioni sta ampliando la propria gamma in Italia e nel mondo, con una rete di partner potenziata e l’arrivo dei nuovi modelli.

A partire da ottobre, Polestar potrà contare su nuovi partner che permetteranno di avvicinare gli utenti alle proposte dell’azienda, scoprire i servizi dedicati e toccare con mano i nuovi SUV elettrici che ampliano la gamma del brand. Gli utenti potranno ammirare le nuove Polestar 3 e Polestar 4, vetture ideate per offrire un design raffinato, prestazioni elevate e tutti i vantaggi della mobilità elettrica a zero emissioni.

L’obiettivo del marchio svedese è quello di offrire un modello di distribuzione definito Non-Genuine-Agency. Si tratta di un cambiamento importante in quanto, sarà possibile avvicinarsi ai clienti, offrire servizi dedicati per le loro vetture e sottolineare i valori del brand tra cui la qualità e l’innovazione.

Polestar vuole offrire maggiori servizi ai propri utenti ampliando la rete di partner in Italia e introducendo due nuovi SUV tra le vetture disponibili

L’Italia rientra tra i primi mercati a poter contare sulla strategia distributiva rinnovata con l’integrazione di due nuove partner: Gino S.p.A. a Torino e Motorsclub srl a Modena. Questi si uniscono a Lario Bergauto S.p.A. a Milano e C.A.R. Room srl a Roma che già collaboravano con Polestar.

Potendo contare su una presenza maggiore sul territorio in zone chiave del Paese, il marchio può garantire un servizio migliore per i consumatori. Come affermato da Dimitris Chanazoglou, Managing Director Polestar Italy: “Mentre continuiamo a espandere la nostra presenza in tutta Europa, l’Italia rappresenta un mercato fondamentale per Polestar. Espandendo la nostra rete di partner e introducendo un modello di distribuzione più dinamico, siamo sicuri di poter offrire ai consumatori italiani un’esperienza ancora migliore mentre esplorano i nostri veicoli elettrici premium, inclusi i nuovi Polestar 3 e Polestar 4.”

L’esperienza di guida è fondamentale per l’azienda e con Polestar 3 e Polestar 4 si punta a rivoluzionare il modo in cui la guida elettrica è percepita dagli utenti. Le vetture incarnano tecnologia all’avanguardia, sostenibilità e prestazioni in un design unico.