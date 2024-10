Nei giorni scorsi sono emerse delle immagini in cui, secondo alcune indiscrezioni, un dirigente Xiaomi tiene tra le mani il prossimo modello 15 Pro. Dalle foto non è possibile trarre particolari informazioni sul nuovo modello. Sembrano però confermare alcune voci diffuse proprio nei giorni scorsi. È proprio tale concordanza a rappresentare una conferma. In particolare, ciò che le immagini evidenziano è il comparto fotografico del nuovo Xiaomi 15 Pro.

Xiaomi 15 Pro: ecco cosa emerge da alcune recenti foto

Le immagini diffuse online mostrano un modulo fotografico più quadrato e con spigoli arrotondati. Inoltre, quest’ultimo presenta dimensioni importanti. A prova di ciò il comparto occupa tutta la larghezza nella parte alta dello smartphone Xiaomi.

Nonostante tali caratteristiche il modulo presenta parecchie somiglianze con il precedente modello 14 Pro. A differenza di quest’ultimo però il flash LED è ora all’esterno del modulo. Dettaglio che potrebbe dipendere dall’introduzione di una nuova fotocamera telemacro avanzata. Quest’ultima è presentata con un obiettivo periscopico. Inoltre, secondo quanto emerso da precedenti indiscrezioni il dispositivo potrebbe avere uno zoom ottico 5X. A cui si aggiunge una distanza di fuoco minima di 30 cm. Inoltre, lo smartphone sembra presentare una finitura molto scura. Anche se non è chiaro se sia nero o un grigio scuro.

Il nuovo Xiaomi 15 Pro dovrebbe essere presentato a breve. La data prevista è il 20 ottobre. Il lancio sarà accompagnato dall’arrivo del nuovo chip di Qualcomm. Si tratta dello Snapdragon 8 Elite. Al momento però non sono ancora emerse particolari informazioni riguardo al nuovo smartphone 15 Pro. Ciò che è emerso dalle diverse indiscrezioni è che Xiaomi ha scelto di non apportare particolari cambiamenti. Ciò soprattutto rispetto ai modelli precedenti. In particolare, si fa riferimento all’estetica e al design del nuovo dispositivo che sembrano simili a quelle presentate dai predecessori della gamma. Non resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutte le caratteristiche principali del prossimo smartphone presentato sul mercato da Xiaomi.