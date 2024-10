Amazon è letteralmente impazzita con la nuova incredibile campagna promozionale che permette di acquistare Apple iPhone a prezzi decisamente scontati, almeno rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati. Il modello che oggi potete trovare ad una cifra decisamente inferiore è l’Apple iPhone 13, device di qualche generazione fa, ma comunque perfettamente in grado di catturare l’attenzione del consumatore finale con prestazioni più che ottime.

Le sue dimensioni sono effettivamente ridotte, raggiungendo per la precisione 146,7 x 71,5 x 7,65 millimetri di spessore, con un peso di 174 grammi, che gli permette di resistere senza alcun problema all’acqua, così da poterlo eventualmente anche immergere. Il display segue di riflesso, infatti raggiunge 6,1 pollici di diagonale, con una risoluzione di 1170 x 2532 pixel, ma anche 460 ppi, e tecnologia Super Retina XDR OLED con refresh rate a 60Hz.

Apple iPhone 13: il prezzo è folle su Amazon

Spendere solamente 569 euro per l’acquisto di un Apple iPhone 13 è davvero possibile grazie ad Amazon, e la sua bellissima campagna promozionale che cerca di invogliare il consumatore medio all’acquisto, mettendogli tra le mani uno sconto importante, rispetto e in confronto al valore di listino dello stesso, che era di 799 euro. L’ordine lo potete effettuare qui.

Il processore è l’Apple A15 Bionic, che raggiunge una potenza di elaborazione con il suo essere hexa-core a 3,22GHz di frequenza di clock, ed alle spalle 4GB di RAM. Il comparto fotografico, al contrario, è composto da due sensori: entrambi da 12 megapixel, con il principale che riesce a scattare ottime istantanee in 4:3 a 4000 x 3000 pixel. Anteriormente, invece, possiamo trovare un sensore da 12 megapixel, che a conti fatti risulta essere più che bilanciato per la storia ed il livello attuale del prodotto stesso, in termini di presenza sul mercato.