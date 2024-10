La famiglia iPhone 17 non sarà presentata prima del 2025 ma stanno iniziando a circolare alcune interessanti indiscrezioni. Apple sembra intenzionata a mantenere invariato il numero di dispositivi presenti in gamma, ma modificherà la loro tipologia.

Infatti, al posto della variante Plus l’azienda della mela sta preparando il debutto di iPhone 17 Air. Il motivo di questo nome sarà legato alla compattezza del dispositivo e alla sua leggerezza, una combinazione inedita per gli smartphone di Cupertino.

Grazie ad alcune novità tecniche relative al display e a componenti realizzati appositamente, il device Apple sarà estremamente sottile. Tuttavia, le indiscrezioni recentemente emerse permettono di svelare parte della possibile scheda tecnica del dispositivo.

Apple iPhone 17 Air potrebbe costare più di iPhone 17 Pro Max per via della sua unicità e del design volto alla leggerezza e alla compattezza

Nonostante il design compatto, le prestazioni saranno al top grazie alla presenza del chipset Apple A19 di prossima generazione. Il device, inoltre, potrà contare su 8GB di RAM, un valore che aumenta rispetto ai precedenti modelli. In questo modo, il sistema operativo potrà contare su maggiori risorse a disposizione e risultare più veloce e reattivo.

Tuttavia, ci sarà un aspetto che potrebbe far storcere il naso agli utenti. L’obiettivo degli ingegneri con iPhone 17 Air è quello di rendere il device estremamente compatto e portatile. Per questo motivo, ci aspettiamo che il comparto fotografico sarà composto da un’unica ottica invece che le due o le tre dei modelli Pro. Il nuovo modulo fotografico sarà più compatto per poter trovare spazio nel corpo del device senza causare un aumento di spessore.

Considerando il lavoro di alta ingegneria profuso dagli esperti di Apple, iPhone 17 Air non sarà economico. Le prime analisi indicano che potrebbe superare il prezzo di iPhone 17 Pro Max pur con un comparto fotografico, sulla carta, inferiore. Ricordiamo che si tratta di speculazioni e solo nella seconda metà del 2025 potremo avere ulteriori dettagli e maggiori certezze.