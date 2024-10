Se si è alla ricerca di un’offerta dal costo estremamente molto basso ma che abbia comunque qualcosa da offrire, allora Feder Mobile potrebbe essere la scelta migliore. Il noto operatore telefonico virtuale, infatti, ha dalla sua parte un vasto catalogo di super offerte di rete mobile. Una delle più convenienti del momento, in particolare, è l’offerta denominata Feder Mobile Easy. Quest’ultima ha infatti un costo davvero irrisorio di soli 3,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile, offerta a basso costo favolosa a soli 3,99 euro al mese

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un’offerta estremamente a basso costo, è al momento disponibile una fantastica promo di Feder Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, in questi ultimi giorni sarà possibile attivare una super offerta denominata Feder Mobile Easy. Quest’ultima ha infatti un costo per il rinnovo mensile di appena 3,99 euro.

Nonostante questa spesa piuttosto bassa, gli utenti potranno sfruttare ogni mese svariate cose. In particolare, nel bundle di questa offerta sono inclusi ogni mese fino a 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 30 sms da inviare sempre verso tutti i numeri. Nell’offerta sono poi inclusi ogni mese anche fino a 8 GB di traffico dati. L’offerta in questione sarà attivabile da tutti i nuovi clienti, sia da chi deciderà di attivare un nuovo numero sia da chi deciderà di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Nel caso in cui si avesse bisogno di un bundle più corposo, l’operatore virtuale sta comunque proponendo sul proprio sito l’attivazione di altrettante valide offerte. Tra queste, segnaliamo ad esempio l’offerta mobile denominata Feder Mobile UP 100. In questo caso, come suggerisce anche il nome, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS da inviare sempre verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere, in questo caso, sarà pari a soli 5,99 euro al mese.

Vi consigliamo comunque di visitare il sito ufficiale dell’operatore per non perdere nessuna offerta disponibile.