Renault 4 E-Tech Electric: grande ritorno in versione 100% elettrica

Al Salone di Parigi 2024, Renault ha finalmente presentato la Renault 4 E-Tech Electric, un modello che segna il ritorno della mitica vettura francese. Questa volta, però, la piccola di casa Renault si trasforma in un crossover totalmente elettrico. Dopo mesi di attesa, tra foto spia e concept svelati, il pubblico può ora vedere come il marchio abbia reinterpretato la sua icona. È davvero fedele all’originale?

Il design della nuova Renault 4 richiama fortemente il modello degli anni ’60, con dettagli come i paraurti con rostri e le famose linee dritte del portellone. Tuttavia, è evidente come il progetto abbia subito un’evoluzione moderna, con cerchi da 18 pollici e un corpo vettura più alto. Il tetto, che rievoca quello del passato, è arricchito dalle barre, mentre i fari posteriori mantengono la tipica forma a pillola. Nonostante le dimensioni siano aumentate, il fascino della Renault 4 rimane intatto.

Tecnologia e motori della nuova Renault elettrificata

Renault non ha solo puntato sull’estetica. L’abitacolo della Renault 4 E-Tech Electric è pensato per essere pratico e versatile per i propri passeggeri. I tecnici hanno studiato ogni dettaglio per migliorare il comfort. Hanno introdotto nuove soluzioni come il sedile passeggero trasformabile in tavolino. La tecnologia di bordo inoltre presenta display digitali fino a 10,1″ e un sistema di infotainment basato su Android Automotive. Anche l’integrazione con ChatGPT è una novità interessante che potrebbe cambiare il modo di guidare degli acquirenti.

Dal punto di vista delle prestazioni, la Renault 4 E-Tech Electric sarà disponibile in due versioni. La più potente monta un motore da 110 kW (150 CV) abbinato a una batteria da 52 kWh. Questa offre un’autonomia fino a 400 km. Un’opzione più economica, con 90 kW (120 CV) e una batteria da 40 kWh, garantirà invece oltre 300 km di percorrenza. La ricarica rapida potrà avvenire poi fino a 100 kW, assicurando tempi ridotti. Sarà sufficiente per competere nel crescente mercato delle elettriche? Nel 2025, quando arriverà nelle concessionarie, vedremo se la E-Tech Electric saprà conquistare i nostalgici e i nuovi automobilisti.