Il dibattito sui dazi sulle auto elettriche cinesi continua a suscitare discussioni accese all’interno dell’Unione Europea. L’industria automobilistica, in particolare quella tedesca, esprime preoccupazione per le conseguenze economiche di eventuali nuove tariffe doganali, che potrebbero innescare una guerra commerciale con la Cina, con potenziali danni per entrambe le economie. Le aziende del settore sollecitano quindi l’UE a negoziare con Pechino per evitare uno scontro che rischia di minare anni di cooperazione commerciale.

La proposta del CEO di Volkswagen

In questo contesto, Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen, ha avanzato una nuova proposta all’Unione Europea. Blume ritiene che sia necessario un approccio più equilibrato e propone che l’UE valuti i dazi in funzione degli investimenti effettuati dalle aziende straniere all’interno del territorio europeo. Secondo il CEO, le aziende che investono e creano posti di lavoro nell’UE dovrebbero ottenere un trattamento più favorevole, che potrebbe includere l’esenzione dalle tariffe doganali. Blume suggerisce che le imprese cinesi che investono in Europa e collaborano con aziende locali debbano beneficiare di un regime tariffario più agevolato.

Il principio alla base della proposta è quello di riconoscere il valore degli investimenti reciproci, evitando misure punitive e cercando di costruire un sistema di vantaggi basato sul contributo economico locale. Per Blume, questo approccio potrebbe rappresentare una via per evitare tensioni e salvaguardare la cooperazione commerciale, cruciale per l’industria automobilistica.

Il CEO del Gruppo Volkswagen non nasconde le preoccupazioni per le potenziali ritorsioni della Cina. Se l’UE dovesse imporre nuove tariffe sulle auto elettriche cinesi, Pechino potrebbe rispondere con misure simili sui veicoli tedeschi. Questo scenario, secondo Blume, rappresenterebbe un grave rischio per l’industria automobilistica tedesca, che vede nella Cina uno dei suoi mercati principali. Veicoli prodotti in Cina, come quelli di Audi, Porsche e Lamborghini, potrebbero subire penalizzazioni, compromettendo le esportazioni e riducendo la competitività dei marchi tedeschi sul mercato cinese.

In definitiva, una guerra commerciale con la Cina sarebbe altamente rischiosa per la Germania, che potrebbe vedere drasticamente ridotti i suoi margini in uno dei mercati più redditizi del mondo. Il tempo per trovare una soluzione è tuttavia limitato: Bruxelles e Pechino continuano a negoziare, ma il testo definitivo sui dazi dovrà essere pubblicato entro la fine di ottobre, lasciando poco spazio per un compromesso. Se siete interessati all’argomento vi consigliamo articoli simili.