PosteMobile, ha introdotto una nuova e vantaggiosa proposta per chi desidera entrare a far parte della sua rete di clienti. Si tratta dell’ offerta “Super 20“, pensata principalmente per chi cerca un equilibrio tra costi contenuti e servizi completi. Essa include un pacchetto che offre 20GB di traffico dati in 4G+ con una velocità fino a 300Mbps, e tariffe di chiamate e SMS a soli 18 centesimi al minuto o per messaggio inviato.

PosteMobile: copertura nazionale e servizi aggiuntivi senza spese ulteriori

Il canone mensile è tra i più competitivi del mercato. Si parla infatti di soli 4€. Tariffa che rende questa opzione particolarmente attraente per i nuovi utenti. L’attivazione può essere effettuata online. Il tutto con un costo iniziale di 10€ per l’acquisto della SIM e una prima ricarica di ulteriori 10 euro, che copre anche il primo mese di utilizzo. In alternativa, chi preferisce un contatto diretto può recarsi presso gli uffici postali per attivarla. In questo caso il prezzo della SIM sarà di 15€, mentre la prima ricarica sarà di 5€. In entrambi i casi, l’attivazione include i costi del primo canone mensile.

Uno dei principali punti di forza di questa offerta risiede nella qualità della rete utilizzata. PosteMobile si appoggia infatti alla rete 4G+ di Vodafone. Garantendo una copertura superiore al 99% su tutto il territorio italiano e una velocità di navigazione eccezionale. Ciò consente di navigare su Internet senza interruzioni anche nelle aree più remote del Paese.

Oltre alla navigazione, Super 20 offre anche una serie di servizi aggiuntivi inclusi nel prezzo, senza costi extra. Tra questi si trovano il servizio “Ti cerco”, che avvisa gli utenti delle chiamate perse quando sono irraggiungibili. Poi vi è “Richiama ora”, che permette di richiamare un numero in automatico quando è nuovamente disponibile. In più, i clienti possono controllare il proprio credito residuo chiamando il numero 401212. Oppure condividere i propri GB di navigazione con altri dispositivi attraverso la funzione hotspot, anch’essa inclusa senza spese aggiuntive.