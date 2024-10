La casa automobilistica Alfa Romeo tra i protagonisti del Salone di Parigi 2024, un evento attesissimo in cui tantissimi costruttore del settore automotive partecipano per svelare tutte le novità. Quale luogo migliore se non questo per presentare i nuovi modelli portati a termine da Alfa Romeo?

Non a caso, parliamo di un palcoscenico ricco di novità che catturano l’attenzione di tutti gli appassionati che, per l’occasione, decidono di partecipare e poter toccare con mano i nuovi modelli dei diversi brand. In questo caso, Alfa Romeo ha presentato il Model Year 2025 della Tonale e la Junior Hybrid. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo tutte le novità che riguardano i nuovi modelli a marchio Alfa Romeo.

Alfa Romeo: al Salone di Parigi 2024 con tante novità

Come non attrarre l’attenzione di tutti gli appassionati del brand se non con l’Alfa Romeo Tonale 2025. Non a caso, ci troviamo davanti ad un C-SUV che offre un abitacolo con diverse caratteristiche. Non passa infatti inosservata la presenza di un display del quadro strumenti che la casa costruttrice ha deciso di ottimizzare rispetto al passato apportando miglioramenti dal punto di vista della visibilità ma anche sulle informazioni disponibili. Queste ultime, infatti, consentono al conducente di avere una migliore esperienza d’uso grazie al continuo controllo dei principali parametri del veicolo.

Dal punto di viste delle specifiche tecniche, Alfa Romeo Tonale 2025 è disponibile in diverse motorizzazioni. E’ possibile scegliere tra il 1.6 Turbo Diesel 130 CV, l’ibrido 1.5 160 CV e il Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV. Due invece gli allestimenti che la casa automobilistica propone, ovvero Sprint e Veloce.

Come anticipato, anche la Junior Ibrida da 136 CV tra i protagonisti del Salone di Parigi 2024. Quest’ultima infatti esposta nella versione top di gamma Speciale. In questo caso, il powertrain montato è un 3 cilindri di 1,2 litri Mild Hybrid abbinato ad un cambio a doppia frizione a 6 rapporti con un propulsore elettrico da 29 CV.