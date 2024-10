Come ben sappiamo, Google si occupa costantemente dei propri software, tutta la suite di applicazioni messa a disposizione degli utenti infatti gode di una campagna di aggiornamenti costante che mira a migliorarne la funzionalità, le caratteristiche e ovviamente la stabilità.

Tra questi software, uno dei più utilizzati in tutto il mondo e senza alcun dubbio Google wallet, il noto portafoglio digitale di Google infatti consente all’utente di effettuare i pagamenti tramite NFC utilizzando una carta di credito sincronizzata, archiviare tutta una serie di tessere di vario tipo, al punto da permettere all’utente di fatto di dimenticare il proprio portafoglio a casa ed effettuare tutto il necessario con lo smartphone.

Indubbiamente anche questo software al pari di tutti gli altri gode di varie updates che volta dopo volta ne migliorano le caratteristiche, alcuni esempi sono la migliorata gestione dei metodi di pagamento su Android, la possibilità di funzionare anche senza connessione a Internet, la possibilità molto presto di aggiungere i biglietti del cinema e carte d’imbarco e tanto altro.

Notifiche cambiano

In questo contesto I più attenti potrebbero aver notato un piccolo ma significativo cambiamento, stiamo parlando della gestione delle notifiche dell’app, effettuando un pagamento in passato infatti a distanza di qualche minuto si riceveva un’apposita notifica di riepilogo della transazione effettuata che però arrivava da Google Play Services, dunque, a inviarla non era la medesima applicazione usata per il pagamento, ora Google però sembra aver deciso di cambiare le carte in tavola, facendo gestire direttamente all’applicazione le proprie notifiche.

A partire dunque dall’ultima versione di Google wallet, l’applicazione utilizza ora una propria icona di notifica e si tratta della medesima icona già utilizzata dal riquadro legato alle impostazioni rapide, non si tratta di un cambiamento radicale o epocale ma sicuramente semplificherà l’interazione dell’utente con le proprie notifiche evitando confusioni di qualsiasi tipo.