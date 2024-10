Le truffe online continuano a rappresentare una minaccia seria. È possibile infatti vedere come sempre più cybercriminali riescono ad attaccare costantemente le piattaforme di comunicazione più utilizzate. Una delle ultime minacce che sta circolando su WhatsApp si chiama “truffa dell’account verificato”. Questo inganno si basa sul furto di identità e contatti personali, seminando panico tra gli utilizzatori della piattaforma. I truffatori si spacciano per operatori dell’assistenza Meta, il gruppo proprietario di Facebook e Instagram, e contattano le vittime tramite un messaggio diretto su WhatsApp.

Come avviene la truffa su WhatsApp

Nel messaggio, i malintenzionati avvisano la persona di una presunta violazione sui suoi profili social. Segnalandole che potrebbe perdere il proprio account se non si agisce immediatamente. Questo meccanismo psicologico gioca sull’urgenza e sulla paura, spingendo la vittima a cliccare su un link fornito. Quest’ ultimo porta però ad una pagina di phishing. Ovvero una finta schermata di accesso che imita quella di Facebook. Una volta inserite le credenziali, i truffatori ottengono l’accesso completo all’account della vittima. Rubando così informazioni personali e contattando i suoi amici.

Le conseguenze di questa truffa non si limitano però al singolo utente che cade nel tranello. Infatti, una volta ottenuto il controllo dell’account, i criminali possono inviare lo stesso messaggio ingannevole ai contatti del malcapitato. Arrivando a diffondere ulteriormente l’ inganno e moltiplicando il numero di persone coinvolte. Il danno poi non si limita esclusivamente al furto di identità. In quanto truffatori potrebbero accedere a messaggi privati, foto personali e persino alle vostre informazioni bancarie.

Difendersi dai pericoli online, ecco cosa fare

Per evitare di cadere in questi raggiri, è importante seguire alcune regole di buon senso e adottare misure preventive. Innanzitutto, è fondamentale non farsi prendere dal panico. Anche quando i messaggi utilizzano un linguaggio allarmante o minacciano la chiusura dei profili in poche ore. Prima di intraprendere qualsiasi azione, è consigliabile verificare sempre la veridicità dei messaggi.

In secondo luogo, è essenziale evitare di cliccare su link che provengono da numeri sconosciuti o che sembrano sospetti. Per accedere ai propri account social, è sempre meglio utilizzare le app ufficiali. Oppure visitare direttamente il sito web. Un altro suggerimento utile è attivare l’opzione di bloccare i messaggi proventi da contatti che non fanno parte della propria rubrica.