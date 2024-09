Stellantis e Orano: stop alla joint venture per il riciclo delle batterie

Stellantis e Orano hanno deciso di non proseguire con il progetto di una joint venture per il riciclaggio delle batterie destinate ai veicoli elettrici. L’annuncio arriva dopo circa un anno dal memorandum d’intesa firmato dalle due aziende, che non intendono “perfezionare” i contratti previsti. Questo sviluppo segna un ulteriore segnale di difficoltà nel percorso di elettrificazione dell’industria automobilistica europea. Ma cosa ha portato a questo cambiamento? Le cause specifiche non sono state rese pubbliche. Molti ipotizzano che le motivazioni siano legate agli ostacoli generali che stanno rallentando l’adozione delle auto elettriche.

La joint venture avrebbe permesso a Stellantis di consolidare la sua posizione nella catena del valore legata alle batterie. Avrebbe potuto divenire la leader indiscussa in un settore cruciale per il futuro delle automotive. Questo progetto, inoltre, si inserisce in un quadro più ampio e non positivo. Esso include infatti anche la sospensione delle gigafactory di Kaiserlautern e Termoli. Tutto ciò dimostra come la transizione all’elettrico stia incontrando vari rallentamenti. Cosa significa per il futuro delle batterie in Europa?

Nuove opportunità o strada chiusa per Stellantis?

Nonostante la decisione di bloccare l’accordo, Stellantis e Orano hanno affermato di voler esplorare altre possibili collaborazioni commerciali. Quindi, esiste ancora spazio per future partnership tra le due aziende? Orano, nata come spin-off di Areva nel 2017, ha sviluppato un innovativo processo di riciclaggio che Stellantis considera di alta qualità. Questo potrebbe facilitare eventuali nuovi progetti tra le due società. Potrebbero però esserci modalità differenti rispetto a quanto inizialmente previsto.

Resta da vedere se Stellantis, impegnata nel suo piano di elettrificazione, riuscirà a trovare nuove soluzioni. Riuscirà a consolidare la propria presenza nel mercato delle batterie? Sarà forse necessario rivedere l’intera strategia per restare competitivi in un settore in così rapida evoluzione? Le difficoltà legate alla transizione elettrica stanno spingendo molte aziende a rivedere i propri piani. Sarà sufficiente adattarsi alle nuove condizioni di mercato, o questo stop segna l’inizio di una crisi più profonda per l’industria automobilistica?