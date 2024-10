Nella prima metà del 2025 è previsto il lancio del nuovo dispositivo iPhone SE 4 di Apple. Con l’avvicinarsi della sua presentazione ufficiale emergono anche nuove indiscrezioni riguardo il prossimo smartphone di Cupertino. In particolare, di recente, sono state diffuse delle indiscrezioni riguardo le possibili cover realizzate per il nuovo iPhone della gamma SE. Le immagini trapelate forniscono una conferma interessante riguardo il prossimo smartphone di Cupertino.

Apple iPhone SE 4: le indiscrezioni emerse sulle cover

Tali informazioni sono state diffuse da Sonny Dickson su X. Nel suo post ha condiviso un’immagine in cui vengono mostrati i due lati di una cover. Suddette immagini hanno confermato che il prossimo iPhone SE 4 di Apple presenterà un solo sensore nel comparto fotografico posteriore. Tale dettaglio conferma la decisione di Apple di proporre una singola fotocamera per il modello base.

Nonostante suddetto dettaglio che avvicina il dispositivo a tutti i precedenti modelli della gamma sembra che l’iPhone SE 4 potrebbe essere molto più competitivo grazie ad un design molto più modello che richiama quello presente sugli iPhone 14. Inoltre, il nuovo smartphone Apple presenterà il SoC A 18. Si tratta di un dettaglio da non trascurare visto che quest’ultimo fornisce il supporto per le funzioni AI di Apple Intelligence.

A completare l’assetto, secondo le informazioni trapelate fino ad ora, il dispositivo presenterà un presunto modem proprietario 5G, un connettore USB-C e la fotocamera principale da 48 MP. Tali caratteristiche lo rendono lo smartphone ideale per tutti gli utenti che non necessitano di particolari caratteristiche, ma che intendono usufruire comunque delle opzioni messe a disposizione da Apple.

Al momento non è ancora chiaro quale sarà il prezzo del dispositivo. Dunque, sarà necessario attendere la diffusione di maggiori informazioni da parte dell’azienda di Cupertino per ottenere maggiori dettagli sul prossimo dispositivo in arrivo sul mercato per la gamma SE proposta sul mercato da Apple.