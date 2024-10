Apple si prepara a diventare il primo produttore di smartphone entro il 2025

Probabilmente l’azienda che stimola di più l’attenzione degli utenti nel mondo degli smartphone e non solo è Apple. Negli ultimi anni le vendite sono cresciute a tal punto da portare questo colosso a diventare il più prolifico, ma a tratti.

Secondo quanto riportato infatti la battaglia in corso tra Apple e Samsung va avanti mese per mese, con continui sorpassi che non consentono dunque al colosso di Cupertino di dichiararsi il migliore in termini di vendite. Le ultime stime però parlano di un traguardo molto vicino, con il 2025 che è finito nel mirino dell’azienda americana.

Apple si prepara a dominare il mondo della telefonia dal 2025 in avanti

Apple potrebbe infatti diventare il più grande produttore di smartphone al mondo entro il prossimo anno che ormai è quasi alle porte. Questo significherebbe superare Samsung per la prima volta. Secondo le previsioni di Techinsights, il lancio del prossimo iPhone SE 4, che dovrebbe arrivare con un prezzo di circa 499 dollari, potrebbe dare una netta spinta.

Insieme a tutto ciò ci sarebbe ad influire in positivo per l’azienda di Cupertino anche l’aumento delle vendite dei modelli precedenti in mercati emergenti come ad esempio quello indiano. Tutto ciò porterà dunque Apple a stabilire un vero e proprio nuovo record. Attualmente Samsung ha un vantaggio del 3%, stando almeno a quelli che sono i dati relativi al secondo trimestre del 2024. Apple però solitamente recupera terreno nella seconda metà dell’anno, proprio grazie al lancio di settembre dei suoi nuovi iPhone. Sembra essere dunque già delineata la strategia che potrebbe portare ad un cambio di guardia nel mondo delle vendite degli smartphone. In realtà già dando uno sguardo all’esterno, si può notare come Apple abbia incrementato le sue vendite negli ultimi anni. È davvero difficile che una persona non abbia un iPhone tra le mani, almeno tra i giovani.