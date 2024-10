Dreame è una delle migliori realtà degli ultimi anni, azienda capace di crescere notevolmente mettendo a disposizione del pubblico prodotti di altissimo livello, tra cui robot aspirapolvere tecnologicamente avanzati e pronti a fare la differenza anche con un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente. Il modello oggi in offerta su Amazon è il Dreame X30 Ultra, modello di fascia alta, infatti avrebbe un listino di 1399 euro, che viene proposto con un risparmio di ben 500 euro.

Una delle caratteristiche più importanti del prodotto è chiaramente la presenza di una stazione di svuotamento automatica, all’interno dei quali si trova tutto il necessario per gestire le operazioni di pulizia in chiara autonomia: serbatoi di acqua pulita e sporca, ma anche contenitore della polvere dove il prodotto può raccogliere tutta la sporcizia che ha rimosso dai pavimenti della vostra abitazione. La potenza massima di aspirazione è di 8300 Pa, più che sufficiente per gestire case anche in cui sono presenti animali, con funzione di lavaggio, data la presenza di due panni nella parte posteriore, che permette di sollevare gli stessi per evitare di rovinare i tappeti.

Dreame: che offerta sul robot aspirapolvere

Come vi abbiamo anticipato, il suo prezzo di vendita sarebbe di 1399 euro, cifra che per molti sarebbe irraggiungibile, proprio perché decisamente superiore alle possibilità di acquisto della maggior parte di noi. Per questo motivo accorre in nostro aiuto Amazon, con la presenza di una importante riduzione, corrispondente a 500 euro, che gli stessi utenti devono necessariamente applicare in pagina. In altre parole, a questo link troverete una piccola casellina da barrare, per abbassare la spesa di 500 euro, e così dover investire sulamente 899 euro per il suo acquisto.

Il prodotto verrà spedito direttamente al vostro domicilio con garanzia di 2 anni e spedizione gestita da Amazon stessa.