Apple ha prodotto da qualche anno il Mac M1 e sono iniziate le prime problematiche del modello segnalate da molti utenti. Il problema principale riguarderebbe lo schermo poiché presenta delle linee nere sul display. Sembra che Apple non abbia confermato che si tratta di un problema di fabbrica, comunque sia il problema risulta essere troppo costoso per ripararlo. Infatti spesso gli utenti sono costretti a ricomprare un nuovo modello per sostituire quello difettoso.

Questo tipo di problema a volte si presenta dopo qualche anno quando la garanzia di Apple è scaduta, per cui gli utenti non sono neanche coperti dalla garanzia e devono pagare di tasca propria. Infatti per una sostituzione dello schermo ci vorrebbero 600-700 dollari, che equivale ad acquistare un Mac Mini M2. Quindi l’ unica soluzione è acquistare un nuovo modello e sperare che il problema di questo dispositivo sia risolto al più presto anche perché sono molti gli utenti che lamentano di questo disagio.

Apple, ecco le probabili cause dello schermo del Mac

Secondo alcune indagini condotte, il problema riguarderebbe un cavo flessibile che alimenta lo schermo del Mac. Questo deve sostenere una tensione di 50 volt quando lo schermo è al massimo dell’ illuminazione. Il materiale di cui è costituito non sembra supportare questa tensione e per questo creare dei cortocircuiti che fanno vedere quelle linee nere sul display. Le cause principali potrebbero essere un difetto di progettazione o l’ utilizzo di componenti non adatti agli standard Apple. Per il momento non sembra che la casa di Cupertino abbia rilasciato alcuna dichiarazione, quindi bisognerà utilizzare un monitor esterno per continuare ad utilizzare il Mac.

Ovviamente ci si aspetta che Apple provveda presto a risolvere il problema e a trovare una soluzione metta d’ accordo gli utenti. Anche perché senza garanzia i prezzi di riparazione sono molto alti.