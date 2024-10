WhatsApp continua a evolversi, introducendo una funzionalità tanto attesa. Ovvero i nuovi widget per iOS che semplificano l’accesso alle conversazioni. L’ultimo aggiornamento in fase di test attraverso la beta 24.21.10.70 è già disponibile. Però per un numero ristretto di utenti. La novità introdotta permette di accedere direttamente alle chat preferite dalla schermata Home dell’iPhone, senza dover aprire l’app. La funzionalità rende più rapido l’utilizzo dell’applicazione. Ma contribuisce anche a rendere l’esperienza d’uso ancora più fluida e immediata.

WhatsApp: un’esperienza sempre più personalizzabile e flessibile

I nuovi widget interattivi sfruttano le ultime API di iOS. Consentendo alle persone di visualizzare rapidamente le chat recenti, i contatti preferiti o i gruppi utilizzati più spesso. Una delle caratteristiche più apprezzate è la possibilità di selezionare diverse dimensioni del widget. Così da poterli adattare a differenti necessità. Si potrà quindi scegliere tra un formato ridotto, che mostra pochi contatti per chi preferisce un’interfaccia minimalista. Oppure una versione più grande, che consente di accedere a quattro chat o gruppi in un’unica schermata. Offrendo così una visione più completa delle proprie conversazioni. Insomma, u

Un simile livello di flessibilità rende l’applicazione ancora più adatta per chi utilizza diverse chat e gruppi per lavoro, svago o famiglia.

Alcuni screenshot condivisi da WABetaInfo forniscono già una visione generale del funzionamento di questi widget. Attualmente, il loro utilizzo, come detto, è disponibile per un gruppo selezionato di beta tester su iOS. Ma WhatsApp ha già confermato che la distribuzione verrà estesa a tutti gli altri utenti nei prossimi giorni. Insomma quest’ ultima novità rappresenta un’evoluzione davvero importante per l’applicazione di messaggistica. La quale riesce a a posizionarsi, sempre di più, come uno strumento versatile e personalizzabile. Gli utenti di iPhone, dunque, possono aspettarsi un’esperienza più ricca e funzionale. Con nuove possibilità di interazione che facilitano ulteriormente l’uso quotidiano della rinomata piattaforma.