Nel contesto sempre più competitivo del mercato delle telecomunicazioni, la battaglia tra gli operatori si gioca non solo sulle offerte, ma anche sulle modalità di comunicazione. Di recente, Iliad ha presentato una segnalazione contro WindTre e il suo brand low-cost Very Mobile. In particolare ha contestato l’uso degli SMS winback. Una strategia utilizzata per riconquistare ex clienti con offerte vantaggiose. Questi messaggi, secondo Iliad, avrebbero violato il Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria italiana. Sollevando così dubbi sulla trasparenza e correttezza della pratica.

Very Mobile, WindTre e la strategia degli SMS winback: denuncia e esito

Il Giurì della Pubblicità, organo preposto a garantire il rispetto delle norme pubblicitarie, ha però respinto le accuse dell’ operatore. Affermando che gli SMS in questione non hanno violato alcuna regola. La sentenza, emessa l’11 ottobre 2024, conferma che le comunicazioni di WindTre e Very Mobile possono continuare senza modifiche. Sottolineando che non sussistono infrazioni né sul piano legale né su quello etico. Questo verdetto arriva in un momento estremamente delicato. Poiché gli operatori di telecomunicazioni stanno intensificando le loro campagne proprio per attrarre nuovi clienti e mantenere quelli esistenti.

Nonostante la sentenza, Iliad non ha ancora commentato ufficialmente la decisione del Giurì. Il caso resta comunque un esempio di come la concorrenza si estenda anche alle modalità di marketing. Evidenziando l’importanza di un equilibrio tra aggressività commerciale e rispetto delle normative.

Come funziona questa “strategia”

Very Mobile, nato come brand secondario di WindTre per competere nel settore dei servizi a basso costo, ha adottato una strategia mirata per riportare a sé ex clienti. Attraverso gli SMS winback, propone offerte personalizzate che spesso includono pacchetti con dati mobili, minuti e messaggi a prezzi ribassati. Questa pratica, anche se piuttosto comune nel settore, è stata appunto denunciata da Iliad. L’azienda infatti l’ha interpretata come una potenziale violazione delle norme pubblicitarie. Per via dei contenuti e del tono utilizzato nei messaggi.

In ogni caso La decisione del Giurì di non intervenire a favore di Iliad lascia quindi campo libero a WindTre e Very Mobile. Tuttavia, il caso ha messo in evidenza una crescente tensione tra gli operatori, sempre più attenti alle strategie di marketing adottate dai concorrenti. Iliad, dal canto suo, ha costruito la sua reputazione su trasparenza e semplicità. Di conseguenza questa segnalazione sembra essere più un tentativo di promuovere regole più chiare per il settore.