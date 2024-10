È arrivata sul mercato una nuova offerta di ho. Mobile. Si tratta di ho. 4,99 1GB disponibile dallo scorso 7 ottobre. Come sottolineato sul sito web dell’operatore la promo va a sostituire la precedente ho. 4,99 che comprendeva 50 MB per internet.

La nuova promo comprende minuti ed SMS illimitati con 1 GB di traffico internet in 4G. Come suggerito dal nome, il costo mensile dell’offerta di ho. Mobile è 4,99 euro.

Ho. Mobile ha presentato una nuova promo super vantaggiosa

Il costo della SIM è gratuito. Per gli utenti che preferiscono optare per una scheda digitale, è possibile attivare una eSIM al costo di 1,99 euro. Anche il costo di attivazione è gratuito. Dunque, il primo pagamento comprende 5 euro per il primo rinnovo e 1,99 euro se si opta per la eSIM.

La promo comprende alcuni vantaggi extra. A tal proposito, per il roaming in UE sono disponibili gli stessi dati messi a disposizione dall’offerta ho. Mobile per l’Italia. Sulla pagina apposita sul sito web ufficiale dell’operatore sono disponibili tutti i dettagli utili sulle opzioni offerte.

È importante sottolineare che solo gli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero possono procedere con l’attivazione della promo ho. 4,99 1G. Tra i gestori da cui è possibile richiedere la portabilità ci sono Iliad, CoopVoce, Fastweb e tanti altri ancora. Per visualizzarli tutti è possibile recarsi sul sito di ho. Mobile.

L’operatore virtuale fin dalla sua prima apparizione ha presentato sul mercato offerte ricche e vantaggiose. Inoltre, le promo di ho. Mobile sono sempre variegate. In questo modo riescono a soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di utenti nella nostra Penisola. Con la nuova ho4,99 1G l’operatore evidenzia il suo impegno di mantenere intatta la propria posizione nel mercato delle offerte telefoniche. Al momento non è chiaro se l’offerta presenterà una scadenza. Quindi il consiglio è procedere con l’attivazione il prima possibile per non perdere l’occasione.