Le ricerche di tendenza su Google rappresentano uno strumento molto utile. In quanto consentono di scoprire rapidamente cosa sta suscitando interesse in rete. Eppure, non tutti gli utenti apprezzano l’inclusione automatica di questi suggerimenti durante la navigazione. C’è chi preferisce una maggiore privacy o semplicemente non desidera che la cronologia di ricerca personale venga influenzata dai trend del momento. Per chi vuole mantenere una navigazione pulita e senza distrazioni, disattivare le ricerche di tendenza è un’opzione ideale.

Come disattivare le ricerche di tendenza Google su diversi dispositivi

Google utilizza i dati provenienti da diverse fonti, come notizie, social media e blog SEO, per generare in automatico le ricerche di tendenza. Queste appaiono nella barra di ricerca del browser quando si inizia a digitare qualcosa. Anche se molti trovano utile questa funzione, altri la vedono come una possibile violazione della privacy. Oppure semplicemente una fonte di distrazione. Ma fortunatamente, come già ribadito,esistono semplici metodi per disattivare i suggerimenti di tendenza su tutti i principali dispositivi.

Se si tratta di un Android basta aprire l’applicazione Google Chrome. Da qui toccare l’icona del menu a tre linee nell’angolo superiore sinistro dello schermo e selezionare l’opzione “Impostazioni”. Scorrere poi verso il basso fino a trovare “Completamento automatico con ricerche di tendenza” e disattivarla.

Per chi utilizza un iPhone, il processo è altrettanto facile. Proprio come già descritto bisogna aprire sempre Chrome ed accedere al menu delle impostazioni. Dopo di che, come nel caso di Android, basterà disattivare la funzione “Non mostrare le ricerche popolari”.

Disattivare queste opzioni permette anche ridurre le distrazioni durante la navigazione. Così da concentrarsi esclusivamente sulle informazioni che vi interessano. Senza essere invasi da contenuti non rilevanti. Una volta completata l’operazione, potrete godere di un’esperienza di navigazione più pulita e privata. Priva di influenze esterne o suggerimenti non desiderati e fuorvianti.