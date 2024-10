A quanto pare un piccolo passo nel mondo di videogiochi da parte dei chip Apple Silicon è stato fatto, a farlo però non è stata Apple, bensì Linux, nel dettaglio stiamo parlando di Asahi Linux che introduce driver per tutti i Mac con chip da M1 in avanti conformi agli standard OpenGL, OpenCL e Vulkan, Dei termini che tutti gli appassionati di videogiochi sicuramente conoscono e che allo stesso tempo incutono terrore dal momento che rappresentano delle librerie difficilmente digerite da Apple e dai suoi Mac.

Compilate e eseguite con Vulkan

In definitiva, si tratta di librerie scritte appositamente per girare su sistemi x86 sui quali dunque viene eseguito Windows, di conseguenza riuscire a farle girare su sistemi con architettura completamente diversa non è un gioco da ragazzi, infatti il progetto allo stato attuale viene definito come alfa e riesce a far girare con qualche difficoltà dei titoli un po’ vecchiotti ma allo stesso tempo ancora divertenti, il lavoro che c’è dietro però è stato davvero importante dal momento che richiede la compilazione di quelle librerie in un qualcosa di comprensibile ai processori di Apple per consentire dunque la loro esecuzione, possiamo definirla in un certo qual modo una vera e propria emulazione delle librerie che vengono poi eseguite con Vulkan.

Nonostante ciò, i risultati sono comunque importanti dal momento che alcuni titoli riescono a viaggiare senza troppi problemi anche a 60 FPS, dunque servirà attendere ancora un po’ di tempo per poter vedere dei miglioramenti e soprattutto per ottenere un tool utilizzabile senza troppi problemi dal momento che allo stato attuale il software per l’esecuzione di questi titoli richiede di smanettare e non poco, cosa certamente non agevole alla gran parte degli utenti che ovviamente preferiscono avere un titolo da eseguire con un semplice doppio clic piuttosto che utilizzando vari stratagemmi software.