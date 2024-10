Euronics: offerte SHOCK per la tua casa e tecnologia

Non capita spesso di imbattersi in sconti che sembrano troppo belli per essere veri. Ma questa volta è diverso! Euronics ha davvero superato ogni aspettativa, con promozioni pazzesche sui prodotti per la tua casa e i tuoi dispositivi tech preferiti. Fino al 20 ottobre, puoi acquistare elettrodomestici di ultimissimissima generazione e gadget hi-tech a prezzi extra stracciati. Che si tratti di una lavatrice ultra-intelligente o di un frigorifero spazioso, Euronics ha pensato proprio a tutto. Con sconti che arrivano al 57%, non c’è momento migliore per dare alla tua casa il tocco di innovazione che merita. Sei pronto a scoprire le offerte che aspettavi da tempo? Non c’è tempo da perdere!

Lavatrice o frigorifero? Scegli e risparmia con Euronics

Se stai cercando una lavatrice che unisca potenza e efficienza energetica, la LG AI DD F4R3009NSWB da 9 Kg è la scelta ideale. Grazie all’intelligenza artificiale, riconosce i tessuti e regola i cicli di lavaggio per garantire la massima cura e risparmio. E con uno sconto del 57% di Euronics, la porti a casa a soli 399,00 €! Un’opportunità unica per chi vuole risparmiare alla grande ed avere un device dalla qualità grandiosa.

Anche per la cucina, Euronics offre un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Ora in promo pazza c’è il frigorifero Hisense a tre porte da 467 litri in acciaio inox, perfetto per conservare al meglio ogni tipo di alimento. Con un look moderno e tanta capienza, il suo prezzo è solo 699,00 €. Se volevi un frigorifero che unisce design e tecnologia, questo è il momento giusto per acquistarlo! Ammettilo, hai sempre sognato di avere un MacBook Air. E ora puoi farlo tuo: l’ultimo modello con chip M3 è in offerta su Euronics a soli 999,00 €. Leggero, potente e ideale per chi studia o lavora, è il compagno perfetto in ogni situazione. E se ami guardare film e serie TV, la Smart TV LG OLED UHD 4K da 55″ è in promo proprio per te per regalarti immagini da mozzare il fiato ad appena 1.299,00 €. Euronics ti aspetta con queste e tante altre offerte. Vai ora sul sito e scopri ogni singola promo attiva al momento.