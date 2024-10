Sui dispositivi iOS è presente la possibilità di spostare la barra degli indirizzi su Chrome in basso. Un’opzione che può risultare più comoda per moltissimi utenti soprattutto ora che le dimensioni degli schermi diventano sempre più ampie. Tale opzione però non è mai arrivata sui dispositivi Android, dettaglio che ha portato molti utenti a reclamarla.

Ora sembra essere finalmente arrivata la notizia tanto attesa. Sembra, infatti, che Google abbia deciso di introdurre tale opzione di Chrome anche per gli utenti dotati di dispositivi Android.

Google introduce una nuova opzione su Chrome

A rivelare la notizia è stato il noto leaker Leopeva64 con un post su X. Secondo quanto riportato, nell’ultima versione di Chrome Canary per Android è stata scovata la scorciatoia che permette di spostare la barra di ricerca nella parte bassa dello schermo.

Le caratteristiche dell’opzione risultano le stesse della scorciatoia presente già da un po’ sui dispositivi iOS. Ma come funziona tale opzione? Gli utenti dovranno premere la barra prolungatamente. Ciò permetterà loro di accedere ad un menu che offre due opzioni. La prima è quella di copiare il link. La seconda, invece, permette agli utenti di cambiare la posizione della barra su Chrome.

È importante sottolineare che secondo il leaker la funzione non risulta ancora funzionante. Ciò significa che sarà necessario attendere ancora un po’ prima di poter ottenere la versione beta della feature. I successivi interventi permetteranno poi di ottenere l’opzione per la barra di ricerca anche nella versione stabile di Chrome.

Si tratta di un importante intervento per gli utenti Android. Come per gli utenti con dispositivi iOS, utilizzando la nuova feature sarà possibile personalizzare la propria esperienza rendendola più pratica e fluida. In questo modo Google intende rendere Chrome sempre più interattiva e pronta ad adattarsi alle esigenze dei suoi utenti. Non resta dunque che attendere che la feature arrivi sulla versione stabile della piattaforma per Android.