Con il lancio dell’iPhone 16 Pro, TIM ha introdotto nuove offerte pensate per venire incontro ai clienti più esigenti. La promozione Next Evolution consente di acquistare il nuovo dispositivo Apple con vantaggi notevoli. Tra cui la possibilità di pagare a rate senza anticipo e senza interessi. Oltre che di poter scegliere tra rateizzazioni di 24 o 30 mesi. Questa soluzione è valida per chi mantiene una linea mobile per almeno 24 mesi o possiede una linea fissa.

Il programma include anche la formula TIM Rivaluta. La quale dà la possibilità di consegnare uno smartphone usato. Il cui valore sarà sottratto dal costo totale del nuovo dispositivo. Tale iniziativa permette di risparmiare ulteriormente, ricevendo fino a 90€ di bonus per il proprio telefono usato fino al 3 novembre. In alternativa, l’opzione di restituire il nuovo iPhone al termine del finanziamento consente di ottenere uno sconto immediato sulle rate successive.

TIM: innovazioni tecnologiche e design

L’iPhone 16 Pro è disponibile nelle eleganti colorazioni titanio nero, bianco, sabbia e naturale. Ma si distingue per il suo design all’avanguardia e le prestazioni elevate. Il dispositivo offre un chip A18 Pro di nuova generazione e un’autonomia migliorata. Arriva infatti fino a 33 ore di riproduzione video per la versione ProMax. Il sistema fotografico avanzato con ultra-grandangolo da 48MP e la tecnologia Dolby Vision 4K a 120fps lo rende uno strumento ideale per i creativi e gli appassionati di cinema.

TIM non si limita però a proporre uno smartphone di alto livello. Ma accompagna l’acquisto con una serie di vantaggi. Tra cui spedizione gratuita e garanzia di 24 mesi, garantendo un’esperienza di acquisto senza intoppi. Grazie alle sue offerte innovative, l’ operatore si conferma ancora una volta come uno dei principali gestori del settore della telefonia mobile e dei servizi connessi. Per ulteriori dettagli consultare il sito web ufficiale dell’ azienda. Qualità e convenienza in un’unica soluzione.